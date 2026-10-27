Kingsmen durchteuft bei Bohrungen in der neu entdeckten Zone Leona bei Soledad II auf Las Coloradas 566 g/t AgÄq (348 g/t Silber & 0,42 g/t Gold) auf 2,52 Metern, einschließlich 899 g/t AgÄq (532 g/t Silber & 0,67 g/t Gold) auf 1,25 Metern

Vancouver, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) („Kingsmen“ oder das „Unternehmen“) freut sich, auf Grundlage von drei weiteren Diamantbohrlöchern (LC-26-027, LC-26-028 und LC-26-029) die Entdeckung einer neuen, bedeutenden Silbermineralisierung in Oberflächennähe in der Zone Leona im Bereich der Struktur Soledad II auf dem Silberprojekt Las Coloradas des Unternehmens bekannt zu geben, das sich im Central Mexican Silver Belt im Bergbaudistrikt Parral in Chihuahua (Mexiko) befindet.

Highlights:

LC-26-028 lieferte 566 g/t AgÄq (348 g/t Silber & 0,42 g/t Gold) auf 2,52 Metern (59,30-61,82 m), einschließlich 899 g/t AgÄq (532 g/t Silber & 0,67 g/t Gold) auf 1,25 Metern (60,57-61,82 m).

LC-26-029 lieferte 303 g/t AgÄq (191 g/t Silber & 0,30 g/t Gold) auf 6,50 Metern (59,50-66,00 m), einschließlich 787 g/t AgÄq (466 g/t Silber & 0,62 g/t Gold) auf 1,35 Metern.

Hochgradige, oberflächennahe Silbermineralisierung über eine Ausdehnung von 100 Metern nachgewiesen.

Der 1,6 Kilometer (ca. 1 Meile) lange Erzgang/die Struktur Soledad II wurde bislang nur auf einem Abschnitt von 100 Metern anhand von Bohrungen erprobt, der positive Ergebnisse lieferte.

Der Erzgang/die Struktur Soledad II fällt nach Westen ein. Im Gegensatz dazu fällt der Erzgang/die Struktur Soledad nach Osten ein.

President Scott Emerson sagt dazu: „Die Entdeckung einer neuen, bedeutenden oberflächennahen Silbermineralisierung in der Zone Leona, die Teil des Erzgangs/der Struktur Soledad II ist, hat insofern große Bedeutung, als sie das Entdeckungspotenzial dieses 1,6 km (ca. 1 Meile) langen unerprobten Systems belegt. Kingsmen hat entlang des Systems Soledad II zahlreiche weitere Ziele identifiziert, die der Zone Leona ähneln und noch nie Bohrungen unterzogen worden sind. Vergleichsweise haben sie alle das Potenzial, bedeutende Silbermineralisierungszonen in Oberflächennähe zu beherbergen. Bislang wurde lediglich ein 100-Meter-Abschnitt des 1,6 Kilometer (ca. 1 Meile) langen Systems Soledad II anhand von Bohrungen untersucht.“

Drei Bohrlöcher wurden in versetzter Position zu der bedeutenden Mineralisierung niedergebracht, die in LC-25-012 durchteuft wurde. LC-26-027 wurde als 50-Meter-Unterschneidungsbohrung niedergebracht, während LC-26-028 und LC-26-029 50-Meter-Step-out-Bohrlöcher nördlich bzw. südlich von LC-25-012 darstellten. Bei den Bohrungen konnte eine Zone mit einer hochgradigen Silbermineralisierung auf einer Streichlänge von mindestens 100 Metern und in einer Tiefe von + 50 Metern identifiziert werden (Abbildungen 1, 2, 3, 4, 5 und 6; Tabellen 1 und 2). Die Mineralisierung weist einen beträchtlichen Goldanteil sowie bedeutende Konzentrationen der Indikatorelemente Blei, Zink, Arsen, Wismut und Antimon auf. Die Mineralisierung lagert in der Zone Leona, Teil des Erzgangs/der Struktur Soledad II, die nach Westen einfällt. Im Gegensatz dazu fällt die 250 Meter weiter östlich gelegene Struktur Soledad nach Osten ein.

Der Erzgang/die Struktur Soledad II verläuft am westlichen Rand einer Anomalie mit hoher Aufladbarkeit und geringer Resistivität. Die Mineralisierung in der Zone Leona tritt in einem Bereich auf, in dem in obertägigen Proben hohe Silberwerte ermittelt wurden und der von nach Nordwesten und Nordosten streichenden Strukturen durchkreuzt wird (Abbildung 1). Dieser strukturelle Kreuzungspunkt scheint die Entstehung von mächtigeren Mineralisierungszonen zu begünstigen, wie etwa in LC-26-029 (6,50 Meter mit 191 g/t Ag & 0,30 g/t Au). Das strukturelle Umfeld ähnelt jenem Milieu, in dem die Bohrlöcher LC-25-008 und LC-26-020 eine hochgradige Silbermineralisierung auf Mächtigkeiten von 10,5 bzw. 6,45 Metern in der Struktur Nr. 8 durchteuft hatten (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2026).

Andere Stellen entlang des Erzgangs/der Struktur Soledad II, die ähnliche strukturelle Eigenschaften aufweisen (durchkreuzende, nach NW & NO streichende Strukturen, Versätze & Biegungen sowie hohe Silberanalysewerte in obertägigen Proben), wurden noch nicht abgebohrt (Abbildung 1 – siehe unerprobte Bohrziele). Bislang wurden nur auf einem 100-Meter-Abschnitt des 1,6 Kilometer (ca. 1 Meile) langen Systems Soledad II Bohrungen absolviert, die sehr positive Ergebnisse geliefert haben.

Bei Las Coloradas gibt es mehrere Mineralisierungszonen mit sehr großen Flächenausmaßen und Zielen, bei denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben (Abbildungen 1 und 5). Zwischen dem Erzgang/der Struktur Soledad II und der Zone Saddle befindet sich ein weitläufiges, von Deckschichten überlagertes, äußerst höffiges Gebiet (ca. 430 Hektar, 1,7 Quadratmeilen), das bislang kaum erkundet wurde (Abbildung 5). Erste magnetische Bodenmessungen und Prospektionsarbeiten haben interessante Merkmale/Strukturen identifiziert, bei denen weiterführende Arbeiten gerechtfertigt sind.

Bohrloch LC-26-027

97,35-117,50 m und 141,55-144,80 m: brekziierte Abschnitte und weit auseinanderliegende unregelmäßige Äderchen mit bis zu 12 cm Mächtigkeit und variablen Mengen von Pyrit, Sphalerit, Arsenopyrit, Pyrrhotin + Bleiglanz, Quarz, Kalzit und/oder Serizit.

Bohrloch LC-26-028:

46,80-59,80 m: phyllische Alteration mit schmalen Quarz-Kalzit-Äderchen, die variable Mengen von Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Arsenopyrit enthalten.

59,80-61,82 m: Struktur am Kontakt zwischen den Sedimenten und dem Quarz-Feldspat-Intrusivkörper mit variablen Mengen von Pyrit, Pyrrhotin, Sphalerit, Bleiglanz, Arsenopyrit; 60,97-61,82 m: massive bis halbmassive Sulfide.

Bohrloch LC-26-029

62,50-65,35 m: Erzgang/Struktur am Kontakt zwischen Sedimenten und Quarz-Feldspat-Porphyren.

62,50-63,80 m: Massivsulfide (Sphalerit, Pyrit, Bleiglanz) mit massivem weißem Quarz.

63,80-64,30 m: Quarzfragmente umgeben von konzentrischen Schichten aus Quarz, Kalzit, Arsenopyrit, Pyrit und Sphalerit mit reichlich Hohlräumen und Kalzitdrusen.

64,30-64,85 m: massiver Kalzit mit Sulfidflecken (Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz).

64,85-65,35 m: Massivsulfidgänge mit bis zu 15 cm Mächtigkeit.

Tabelle 1 Bedeutende Bohrabschnitte

Die Formel zur Berechnung des Silberäquivalents lautet: AgÄq (g/t) = ((Ag-Gehalt (g/t) x (Ag-Preis pro Unze/31,10348) x Ag-Ausbeute) + (Pb-Gehalt (%) x (Pb-Preis pro Tonne/100) x Pb-Ausbeute) + (Zn-Gehalt (%) x (Zink-Preis pro Tonne/100) x Zn-Ausbeute) + (Au-Gehalt (g/t) x (Au-Preis pro Unze/31,10348) x Au-Ausbeute)) / (Ag-Preis pro Unze/31,10348 x Ag-Ausbeute). Die verwendeten Preise lauteten 3.675 US$ pro Unze Gold, 2.960 US$ pro Tonne Zink, 2.003 US$ pro Tonne Blei und 42 US$ pro Unze Silber. Die Gewinnungsraten (Ausbeute) werden auf Grundlage der Angaben, die von Kootenay Silver Inc. für die Sulfidmineralisierung in der Lagerstätte Cigarra in Chihuahua (Mexiko), einer Lagerstätte mit einem ähnlichen Mineralisierungstyp, veröffentlicht wurden, auf 40 % für Gold, 91 % für Blei, 85 % für Zink und 92 % für Silber geschätzt (https://kootenaysilver.com/news/kootenay/2024/kootenay-silver-announce ...). Die Abschnittslängen sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten können derzeit nicht berechnet werden.

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

Tabelle 2 Bohransatzpunkte

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Der Bohrkern (HQ-Durchmesser) wird geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Probenbeutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden bis zur Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua zur Multielementanalyse mittels Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) geschickt, während Gold mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) untersucht wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung von zertifizierten Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikaten in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben. ALS Geochemistry arbeitet nach einem globalen Qualitätshandbuch für Geochemie (Global Geochemistry Quality Manual), das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Über Las Coloradas

Das Projekt Las Coloradas (8,5 Quadratkilometer bzw. 3,3 Quadratmeilen) stellt die Konsolidierung eines historischen Bergbaugebiets dar, das zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, die zuvor von ASARCO (American Smelting and Refining Company), der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, betrieben wurden.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaurevier Parral im Central Mexican Silver Belt und liegt etwa 30 km südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral sowie rund 40 km östlich der Bergbaureviere San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen sich mehrere bedeutende historische Minen befinden, darunter La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara.

Qualifizierte Person

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte befasst: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Gold-/Silberprojekt Almoloya, die beide im ertragreichen Bergbaudistrikt Parral in Mexiko liegen. Die Projekte umfassen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für das Vorkommen weiterer Edelmetalllagerstätten, da sie in strukturellen und stratigraphischen Gürteln angesiedelt sind, die zahlreiche andere hochgradige Lagerstätten im Streichen beherbergen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine NSR-Royalty von 1 % an den Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V: KNG; OTCQB: KNGRF; FWB: TUY) und hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia).

Im Namen des Boards

gez.: „Scott Emerson“

Scott Emerson, President & CEO

Telefon: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

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Die Kingsmen Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,75 % und einem Kurs von 0,665EUR auf Frankfurt (27. Oktober 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.