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    Wie kann man pflegende Angehörige unterstützen? NCCN veröffentlicht unverzichtbaren Leitfaden zur Unterstützung von Angehörigen mit Krebs

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    Das neue, kostenlose Buch bietet leicht verständliche und zugleich ermutigende Informationen darüber, wie man an Krebs erkrankte Menschen betreuen und gleichzeitig für sich selbst sorgen kann.

    PLYMOUTH MEETING, Pa., 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlichte das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – ein Zusammenschluss führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten, verantwortlich für Leitlinien, auf die sich Patienten sowie medizinische Fachkräfte weltweit verlassen, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern – erstmals NCCN Guidelines for Patients (Leitlinien für Patienten), die sich speziell damit befassen, wie man an Krebs erkrankte Angehörige unterstützen kann. Die neuen NCCN Guidelines for Patients: „Caregiving for People with Cancer" (Betreuung von Menschen mit Krebs) bieten leicht verständliche Orientierung für schwierige Situationen sowie dringend benötigte Hilfestellungen.

    The NCCN Guidelines for Patients: Caregiving for People with Cancer is now available for free at NCCN.org/patients or via the NCCN Patient Guides for Cancer App.

    Das neue Buch ist ein Ratgeber für alle, die einen geliebten Menschen unterstützen. Das betrifft etwa ein Viertel aller Amerikaner, und in anderen Teilen der Welt liegt der Anteil sogar noch höher. Der Leitfaden enthält konkrete Tipps für den Umgang mit:

    • Emotionaler Unterstützung
    • Finanzen
    • Haushaltsaufgaben
    • Rechtlichen Fragen
    • Organisation der medizinischen Versorgung (einschließlich Unterstützung bei Behandlungsentscheidungen sowie der Verabreichung von Medikamenten und der Übernahme anderer pflegerischer Aufgaben)

    Die NCCN Guidelines for Patients: „Caregiving for People with Cancer" sind dank der Förderung durch die National Comprehensive Cancer Network Foundation (NCCNF) kostenlos auf NCCN.org/patients oder über die NCCN Patient Guides for Cancer App erhältlich. Besuchen Sie NCCNFoundation.org, und tragen Sie dazu bei, dass Menschen die Krebsversorgung positiver erleben.

    „Als bei mir Brustkrebs diagnostiziert wurde, suchte ich aufgrund meiner Erfahrung in der klinischen Praxis und Forschung nach glaubwürdigen, evidenzbasierten Informationen. Die NCCN Guidelines for Patients halfen mir, die wissenschaftlichen Erkenntnisse nachzuvollziehen, gezieltere Fragen zu stellen und mich aktiv an Entscheidungen über meine eigene Behandlung zu beteiligen", sagte Heather Kopecky, PhD, MBA, PCC, Mitglied des Vorstands der NCCN Foundation. „Ich habe Krebs als Krankenschwester, als Patientin sowie an der Seite geliebter Menschen erlebt. In jeder dieser Rollen habe ich erlebt, wie wertvoll es ist, wenn Menschen Zugang zu klaren und verlässlichen Informationen haben. Das Wissen nahm mir zwar nicht die Angst, half mir aber, meine Entscheidungsmöglichkeiten zu verstehen und bei meiner Behandlung mitzubestimmen."

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    PR Newswire (dt.)
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