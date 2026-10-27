Boeing fliegt weiteren Verlust ein - Barmittelzufluss wächst
- Boeing meldet 116 Millionen Dollar Quartalsverlust
- Die Auslieferung der 777X verschiebt sich auf 2027
- Boeing setzt weiter auf Sicherheit und Qualität
ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Flugzeughersteller Boeing hat in seiner Dauerkrise ein weiteres Verlustquartal verbucht. Trotz eines Umsatzanstiegs stand in den Monaten Juli bis September unter dem Strich ein Fehlbetrag von 116 Millionen US-Dollar (knapp 104 Mio Euro), wie der Konkurrent des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus am Dienstag in Arlington mitteilte. Damit war der Verlust deutlich kleiner als die 5,3 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr. Zudem verbesserte sich der bereinigte Barmittelzufluss stärker als von Analysten erwartet. Die Boeing-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel leicht positiv auf die Neuigkeiten.
Der Milliardenverlust vom Sommer 2025 war vor allem der weiteren Verzögerung des modernisierten Großraumjets 777X geschuldet, dessen erstes Exemplar inzwischen erst 2027 ausgeliefert werden soll. Boeing-Chef Kelly Ortberg verwies darauf, dass der Hersteller nun nach jahrelanger Verzögerung immerhin die Zulassung für die Mittelstreckenjet-Varianten 737 Max 7 und Max 10 erreicht hat. "Aber wir sind noch nicht fertig", räumte der Manager ein. Boeing konzentriere sich weiterhin auf Sicherheit und Qualität.
Der Konzern war nach den tödlichen Abstürzen zweier 737-Max-Jets in den Jahren 2018 und 2019 in eine Dauerkrise geraten und schrieb jahrelang rote Zahlen. Wegen Qualitäts- und Produktionsmängeln stellte die US-Luftfahrtbehörde den Hersteller Anfang 2024 unter verschärfte Aufsicht, hat die Zügel inzwischen jedoch wieder ein gutes Stück gelockert./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +2,67 %/+28,34 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
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Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)