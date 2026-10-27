Pasinex präsentiert auf der Red Cloud Fall Mining Showcase 2026

Toronto, Ontario / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / PASINEX RESOURCES LTD. (CSE: PSE) (FWB: PNX), ein wachsendes, auf Zink spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es auf der Red Cloud Fall Mining Showcase 2026 einen Vortrag halten wird. Aktionäre und Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und mehr über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens zu erfahren.

Die jährliche Konferenz findet am 28. und 29. Oktober 2026 als Präsenzveranstaltung im Omni King Edward Hotel in Toronto statt und bringt Investoren, Bergbauunternehmen und Branchenführer zusammen.

Dr. Larry Seeley, Executive Chair, wird am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, um 14:20 Uhr Eastern Standard Time einen Vortrag halten.

Für weitere Informationen und/oder zur Anmeldung für die Konferenz besuchen Sie bitte: https://redcloudfs.com/fallminingshowcase2026/.

Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen.

Für weitere Informationen:

Ian Atacan

Direktor und CFO

4165623220

ian.atacan@pasinex.com

www.pasinex.com

Über PASINEX RESOURCES LTD.

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.Ş. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei. Pasinex besitzt zudem 100 % der Anteile an Aydın Teknik A.Ş., dem Inhaber der Betriebslizenz für die Blei/Zink-Lagerstätte Sarikaya Group IV in der türkischen Provinz Kayseri, sowie eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Pasinex, das von einem erfahrenen Managementteam mit umfassender Erfahrung in der Mineralexploration und Minenentwicklung geleitet wird, konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb hochgradiger Zinkprojekte unter Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung.

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Die Pasinex Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,044EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.