Boeing meldet Rekordzahlen – doch ein Haken trübt die Bilanz

An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus: Die Boeing-Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen um knapp 1 Prozent auf 189,96 US-Dollar zu.

Boeing macht Fortschritte bei Umsatz und Cashflow. Im 3. Quartal 2026 steigerte der US-Flugzeugbauer seinen Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Dennoch blieb unter dem Strich ein Verlust. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand einen neuen Rekord.

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Umsatz steigt, Verlust bleibt

Boeing erzielte im vergangenen Quartal einen operativen Gewinn von 354 Millionen US-Dollar nach einem operativen Verlust von 4,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Unterm Strich stand allerdings ein Nettoverlust von 116 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie betrug 0,26 US-Dollar.

Der operative Cashflow verbesserte sich auf knapp 1,5 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte 464 Millionen US-Dollar. Dazu trugen unter anderem zeitliche Effekte beim Betriebskapital bei. Zugleich belasteten Zahlungen von rund 700 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Einigung mit dem US-Justizministerium die Entwicklung.

Der Auftragsbestand wuchs auf den Rekordwert von 745 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind mehr als 6.300 Verkehrsflugzeuge.

Neue Fortschritte bei der 737

Auch bei der Entwicklung seiner Flugzeuge meldet Boeing Fortschritte. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration erteilte der 737-7 im Quartal eine ergänzte Musterzulassung. Die Zulassung für die 737-10 folgte im Oktober. Boeing arbeitet zudem daran, die Produktion der 737 auf 47 Maschinen pro Monat zu stabilisieren.

Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal 161 Verkehrsflugzeuge aus und verbuchte netto 300 neue Bestellungen. Der Umsatz der Sparte Commercial Airplanes sank allerdings um 3 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar. Höhere erwartete Produktions- und Lieferkettenkosten sowie eine ungünstigere Zusammensetzung der Auslieferungen belasteten das Ergebnis.

US-Marine vergibt Kampfjet-Auftrag

Besonders gut entwickelte sich das Rüstungsgeschäft. Die Sparte Defense, Space & Security steigerte ihren Umsatz um 15 Prozent auf 7,9 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte auf 492 Millionen US-Dollar zu. Dazu trug auch ein Veräußerungsgewinn von 252 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von HRL Laboratories bei.

Zudem wählte die US-Marine Boeing für die Entwicklung und den Bau ihres Kampfjets der nächsten Generation F/A-XX aus. Der Auftrag ist noch nicht im Auftragsbestand enthalten, solange das Auswahl- und Prüfverfahren nicht abgeschlossen ist. Auch das Servicegeschäft legte zu: Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Kelly Ortberg betonte, dass die jüngsten Zulassungen und der Kampfjet-Auftrag wichtige Fortschritte seien. Boeing müsse sich aber weiterhin auf Sicherheit, Qualität und eine disziplinierte Umsetzung konzentrieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 167,1EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

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