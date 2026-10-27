🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Boeing meldet Rekordzahlen – doch ein Haken trübt die Bilanz

    Rüstungsgeschäft legt zu

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Boeing steigert den Umsatz und meldet einen Rekordauftragsbestand. Doch trotz operativer Fortschritte schreibt der Flugzeugbauer weiter rote Zahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rüstungsgeschäft legt zu - Boeing meldet Rekordzahlen – doch ein Haken trübt die Bilanz
    Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa

    Boeing macht Fortschritte bei Umsatz und Cashflow. Im 3. Quartal 2026 steigerte der US-Flugzeugbauer seinen Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Dennoch blieb unter dem Strich ein Verlust. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand einen neuen Rekord.

    An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus: Die Boeing-Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen um knapp 1 Prozent auf 189,96 US-Dollar zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Long
    177,12€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    198,90€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Boeing

    -0,02 %
    -1,17 %
    -1,92 %
    -11,94 %
    -15,52 %
    +4,62 %
    -11,55 %
    +28,98 %
    +778,68 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
    Boeing direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Umsatz steigt, Verlust bleibt

    Boeing erzielte im vergangenen Quartal einen operativen Gewinn von 354 Millionen US-Dollar nach einem operativen Verlust von 4,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Unterm Strich stand allerdings ein Nettoverlust von 116 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie betrug 0,26 US-Dollar.

    Der operative Cashflow verbesserte sich auf knapp 1,5 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte 464 Millionen US-Dollar. Dazu trugen unter anderem zeitliche Effekte beim Betriebskapital bei. Zugleich belasteten Zahlungen von rund 700 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit einer Einigung mit dem US-Justizministerium die Entwicklung.

    Der Auftragsbestand wuchs auf den Rekordwert von 745 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind mehr als 6.300 Verkehrsflugzeuge.

    Neue Fortschritte bei der 737

    Auch bei der Entwicklung seiner Flugzeuge meldet Boeing Fortschritte. Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration erteilte der 737-7 im Quartal eine ergänzte Musterzulassung. Die Zulassung für die 737-10 folgte im Oktober. Boeing arbeitet zudem daran, die Produktion der 737 auf 47 Maschinen pro Monat zu stabilisieren.

    Das Unternehmen lieferte im dritten Quartal 161 Verkehrsflugzeuge aus und verbuchte netto 300 neue Bestellungen. Der Umsatz der Sparte Commercial Airplanes sank allerdings um 3 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar. Höhere erwartete Produktions- und Lieferkettenkosten sowie eine ungünstigere Zusammensetzung der Auslieferungen belasteten das Ergebnis.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    US-Marine vergibt Kampfjet-Auftrag

    Besonders gut entwickelte sich das Rüstungsgeschäft. Die Sparte Defense, Space & Security steigerte ihren Umsatz um 15 Prozent auf 7,9 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte auf 492 Millionen US-Dollar zu. Dazu trug auch ein Veräußerungsgewinn von 252 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von HRL Laboratories bei.

    Zudem wählte die US-Marine Boeing für die Entwicklung und den Bau ihres Kampfjets der nächsten Generation F/A-XX aus. Der Auftrag ist noch nicht im Auftragsbestand enthalten, solange das Auswahl- und Prüfverfahren nicht abgeschlossen ist. Auch das Servicegeschäft legte zu: Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 5,6 Milliarden US-Dollar.

    Konzernchef Kelly Ortberg betonte, dass die jüngsten Zulassungen und der Kampfjet-Auftrag wichtige Fortschritte seien. Boeing müsse sich aber weiterhin auf Sicherheit, Qualität und eine disziplinierte Umsetzung konzentrieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 167,1EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 197,73$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungsgeschäft legt zu Boeing meldet Rekordzahlen – doch ein Haken trübt die Bilanz Boeing steigert den Umsatz und meldet einen Rekordauftragsbestand. Doch trotz operativer Fortschritte schreibt der Flugzeugbauer weiter rote Zahlen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     