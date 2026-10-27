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    Farbenproduzent Sherwin-Williams engt Gewinnziel ein - Aktie im Minus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und operatives Ergebnis legten weiter zu
    • Gewinn je Aktie blieb unter Analystenerwartungen
    • Konzern engte Gewinnziel fürs Gesamtjahr ein
    Farbenproduzent Sherwin-Williams engt Gewinnziel ein - Aktie im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat auch im dritten Quartal einem schwächeren Marktumfeld getrotzt. Umsatz und operatives Ergebnis legten zu. Für das Gesamtjahr engte der Konzern bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag die Spanne für das Gewinnziel ein. Die im Dow Jones Industrial notierte Aktie gab im vorbörslichen US-Handel deutlich nach.

    Trotz verhaltener Marktvolumina habe Sherwin-Williams weiter neue Kunden gewinnen und seinen Marktanteil steigern können, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz laut Mitteilung. Gleichzeitig habe das Unternehmen Preis- und Kostenmaßnahmen ergriffen, um dem Inflationsdruck entgegenzuwirken.

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    Im dritten Quartal kletterte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 6,86 Milliarden US-Dollar (rund 6,1 Mrd Euro), hierbei halfen vor allem Preiserhöhungen, aber auch die Suvinil-Übernahme. Sherwin-Williams hatte im Oktober 2025 das brasilianische Bautenanstrichgeschäft von BASF gekauft.

    Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich im Berichtszeitraum um 1,1 Prozent auf 3,63 Dollar. Während das Unternehmen beim Umsatz besser als erwartet abschnitt, verfehlte es beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich ging der Gewinn wegen gestiegener Einkommensteuern um 1,5 Prozent auf 821 Millionen Dollar zurück.

    Für das laufende Jahr peilt der Farbenproduzent nun ein bereinigtes Ergebnis von 11,85 bis 12,15 Dollar je Aktie an. Zuletzt standen 11,80 bis 12,20 Dollar im Plan, nach 11,43 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll weiter im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Im vierten Quartal soll der Erlös im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen./mne/tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Die Sherwin-Williams Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 288,2 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sherwin-Williams Aktie um -3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams bezifferte sich zuletzt auf 69,96 Mrd..

    Sherwin-Williams zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.





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