RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Sportwagenbauer halte an seinem Ausblick für 2026 fest, was dafür spreche, dass die Zahlen für das vierte Quartal über den Konsensprognosen liegen dürften, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 43,18EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
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