Finanzministerium will Fehler zur Tabaksteuer gesetzlich beheben
- Ministerium will Zweifel am Tabaksteuergesetz klären
- Korrektur soll höhere Steuersätze erst ab 2027 sichern
- Zigaretten könnten bis 2030 knapp zwölf Euro kosten
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium will nach einem Patzer zur Tabaksteuer rechtliche Zweifel ausräumen. Wie es aus Kreisen des Ministeriums hieß, soll eine Rechtsänderung des Tabaksteuergesetzes angestoßen werden. Eine Korrektur des Gesetzes könne noch im November im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Ziel ist eine Klarstellung, dass höhere Steuersätze erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.
Das Ministerium plant, eine sogenannte Formulierungshilfe an die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD zu senden, die an das "Finanzausgleichsgesetz" angehängt werden soll. Dieses solle zügig im Bundestag beraten und beschlossen werden. Der Bundesrat könnte die Regelung dann am 20. November endgültig beschließen.
Die Änderung des Tabaksteuergesetzes war in der vergangene Woche im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden - mit dem Hinweis, dass es am Folgetag in Kraft tritt. Das war am vergangenen Mittwoch. Geplant war, aber dass die höheren Steuersätze erst zum 1. Januar 2027 in Kraft treten sollen.
Das Ministerium sprach von einem technischen Fehler in Bezug auf das Datum des Inkrafttretens. Man habe eine Berichtigung angestoßen. Die Generalzolldirektion, die die Steuer administriert, sei informiert worden. Die Fabriken dürfen laut Ministerium trotz des Fehlers im Gesetz weiter liefern. Für Raucher dürfte sich durch den Patzer und die folgende Korrektur Branchenbeobachtern zufolge nichts ändern.
Als Folge der Gesetzesänderungen werden Zigaretten in den kommenden Jahren deutlich teurer. Kostet eine 20er-Packung Zigaretten im Schnitt derzeit noch rund acht Euro, so dürften es 2030 knapp 12 Euro sein. Das soll dem Bund zusätzliche Milliardeneinnahmen bescheren und den Gesundheitsschutz stärken./hoe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur British American Tobacco Aktie
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 53,36 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der British American Tobacco Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,30GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 57,00GBP was eine Bandbreite von -32,41 %/+7,02 % bedeutet.
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Na, egal, hauptsache, das Kiffen bleibt oder wird erlaubt; anders ließe sich so viel Verbotsdemokratie schwerlich ertragen.
Ich schlage weitere Verbote vor, vielleicht zunächst auch irgendwie kompliziert allerdemokratischst nach Alter, Jahreszahl, gerade oder ungeraden Geburtstagen, Luftdruck, Mondphase, Wasserstand oder sonstwie geregelt:
Süßigkeiten, Haustierhaltung, Silvesterfeuerwerk (nur die Knallfrösche, Schwärmer, Einzelschüsser und Stockraketen der Familienbetriebe, nicht die schweren Batterien der Konzerne), Fleisch, Anbau unlizensierter Kräuter, Obst-, Getreide- oder Gemüsepflanzen, Parken und Individualverkehr (aber ein Auto sollen wir kaufen), "Sexkaufverbot" (einer Frau aus Dankbarkeit ein Geschenk zu machen), natürlich nur für wei ... äh, für Männer und natürlich Pornoverbot (gibt nicht genug Vergewaltigungen), Nahrungsergänzungsmittel, anonymen Internetzzugang, Bargeldverbot, Verbot ungeliebter Parteien - die Liste bleibe offen.
Wer sich so sehr der Demokratie und Freiheit erfreuen kann, hat gewiss jeden Grund, Diktatur zu fürchten und seine "Kriegsfähigkeit" gegen "Ozeaninen" etc. , wo es auch nicht anders läuft, zu fördern und zu bezahlen. Hurra!
War für die Aktionäre der Philip Morris super Deal.....
Besprechung von heute, aktuelle Zahlenlage: