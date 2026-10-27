Weiter erholt - Coca Cola und Boeing mit Zahlen
Aktien New York Ausblick
- US-Börsen erholen sich vor Fed-Zinsentscheid weiter
- Teheran-Gespräche nähren Hoffnung auf Fortschritt
- UPS hebt Ziele an, Paypal meldet Gewinnrückgang
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart anknüpfen. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic setzte sich fort, wenn auch etwas gedämpfter. Zudem wird auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran gesetzt, nachdem hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei zu Gesprächen nach Teheran gereist sind. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.
Für Vorsicht dürfte unterdessen die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgen sowie weitere Quartalsberichte von Schwergewichten aus der Tech-Branche.
Rund eine Stunde vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 52.530 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG 0,4 Prozent im Plus bei 29.393 Punkten.
Bevor die "Mag7"-Mitglieder Alphabet und Microsoft am Mittwoch nachbörslich ihre Zahlen vorlegen und Amazon am Donnerstagabend, geht der Blick erst einmal auf einige andere große Konzerne.
Im Dow Jones Industrial stehen mit Boeing , Coca-Cola und Sherwin-Williams gleich drei Unternehmen mit ihren Quartalsberichten im Fokus. Die Sherwin-Aktie ragte dabei vorbörslich mit minus 4,0 Prozent negativ heraus. Der Hersteller von Farben und Lacken übertraf mit seinem Umsatz zwar die Erwartungen, enttäuschte jedoch mit seinem Ergebnis je Aktie.
Coca-Cola legten zugleich um 0,8 Prozent auf 93,40 Dollar zu, blieben damit aber unter ihrem am vergangenen Donnerstag bei etwas über 95 US-Dollar erreichten Rekordhoch. Der Softgetränke-Hersteller berichtete über Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Jahresviertel und hob sein Umsatzziel für 2026 an.
Für Boeing ging es vorbörslich um 0,6 Prozent nach oben. Der Flugzeugbauer übertraf mit seinem bereinigten freien Barmittelzufluss die Erwartungen deutlich.
Mit ihren Quartalszahlen dürften außerdem der Paketdienst UPS im Blick stehen sowie der Finanzdienstleister Paypal und American Tower . So hob der DHL-Konkurrent UPS die Jahresziele an, der Funkturmbetreiber konkretisierte seine. Die UPS-Aktie legte daraufhin vorbörslich um 1,5 Prozent zu und American Tower um 0,7 Prozent.
Paypal enttäuschte unterdessen mit einem Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was der Aktie vor dem Börsenstart einen Verlust von 1,0 Prozent einbrockte./ck/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 224,8 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +41,40 %/+289,06 % bedeutet.
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Schönen guten Morgen in die Runde,
Hallo Ulf
Vielen Dank fuer die Charts. Die Erfolgsstory des S&P500 – und der US-Wirtschaft als Lokomotive der Weltwirtschaft kennen wir natürlich. Allerdings – Weltreiche enden irgendwann. Und im Moment sehen wir ja die zunehmenden Handelskonflikte – auch mit den bislang treuen Partnern. Seine Partner zu bedrängen ist normalerweise nicht die Handlungsweise des gelassenen souveränen Marktführers.
Die US-Produktion ist eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Und die BRICS-Staaten arbeiten fleissig daran, den Dollar als Leitwährung abzulösen. Wir können nur hoffen, dass sie sich nicht so bald einig werden.
Betrachten wir Reshoring einmal als Hypothese. Dann wäre die produzierten Industrieerzeugnisse, die Industriejobs und ggfs die Bauprojekte Indikatoren für Akzeptanz oder Zurückweisung.
Nach Angaben von Reuters ist die US-Produktion im September YoY um 1.1 % gestiegen [1]. Das ist zwar positiv, aber eben nicht deutlich genug für die Hypothese. Auch die Auslastung der US-Fabriken lag nur bei 75.9% [1].
Schaut man sich den Handel an, dann zeigen die Zölle gegenüber China Wirkung.
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Source: US International Trade Commission (USITC), Economic Impact of Tariffs Under Sections 232 and 301 on U.S. Industries.
Zusammenfassend sehen wir im Moment noch keinen signifikanten reshoring-effect.
Die zweite Bedrohung besteht in der Allianz der BRICS-Staaten, die den Dollar als Leitwährung ablösen wollen. Konkret hieße das, dass die Zentralbanken der Welt weniger US-Dollar halten.
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Diesen Effekt sehen wir als langsame Diversifikation, nicht als schnellen Abbau
Als nächste Stufe sollten wir sehen, dass der internationale Handel in anderen Währungen als USD abgewickelt wird.
Das sehen wir tatsächlich nicht. Die Bedeutung des USD im Welthandel hat noch nicht messbar abgenommen. Das sagt zumindest diese Quelle [4]. Allerdings sehen wir hier einige Dinge nicht. Ich sehe keine Währungspaare RUB/CNY, CNY/BRL. Falls nun also signifikante Geschäfte direkt zwischen Russland, Indien und China in den jeweiligen Landerwährungen abwickeln – so wie sie das machen – sieht man das in der Analyse nicht.
Leider konnte ich dazu nichts weiter finden.
Von diesem Umbruch profitieren wird China, das sich bis 2049 vorgenommen hat, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden. Leider spiegelt der chinesische Aktienmarkt diese Stärke nicht wider. Die Frage ist, warum? Sind Investoren wegen der Rechtsunsicherheit, Beschränkungen und Zöllen zu zögerlich? Sitzt die Immobilienkrise den heimischen Investoren noch in den Knochen?
Ich weiss es nicht und versuche daher meinen China Anteil auf 10% zu begrenzen.
Als Ausgleich suche ich vermehrt Value in blockfreien Staaten – Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapore… und natürlich Osteuropa; Skandinavien würde ich auch noch dazuzählen. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen….
References
[1] https://www.reuters.com/business/us-manufacturing-output-rises-september-2026-10-16
[2] https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655
[3] https://data.imf.org/news/imf%20data%20brief%20march%2027
[4] https://www.bis.org/publications/202509-commentary-otc-derivatives