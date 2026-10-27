Siemens Energy steigt um 3,36 % und setzt Erholung fort

Obwohl sich die Siemens Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,11 % hinnehmen.

Der Erholungsversuch bei Siemens Energy hält nach dem starken Wochenauftakt an. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursanstieg ist nicht erkennbar. Trotz der Erholung liegt die Aktie auf Monatssicht noch 11,14 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -2,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +6,04 %.

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Informationen zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,62 Mrd. € wert.

Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 160,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,39 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,89 % 1 Monat -11,14 % 3 Monate -17,11 % 1 Jahr +22,10 %

Stand: 27.10.2026, 13:30 Uhr

Nach einem starken Wochenauftakt hält die Erholung bei Siemens Energy an. Doch die charttechnisch entscheidenden Herausforderungen stehen erst noch an.

Für KI-Aktien bestimmt das Kapital das Risiko. Alphabet, Amazon und Meta weisen negativen freien Cashflow aus, und 2026 stammen 32% der Hyperscaler-Investitionen aus neuem Fremdkapital. Am stärksten gefährdet sind CoreWeave, Oracle und Meta, am solidesten die Stromanbieter mit langen Lieferverträgen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Siemens Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.