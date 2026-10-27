RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 39,88EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
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