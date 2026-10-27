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    Positives BaFin-Signal: flatexDEGIRO legt weiter zu

    Aktie im Fokus

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    flatexDEGIRO gewinnt 4,51 % hinzu, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 14,03 % im Minus.

    Aktie im Fokus - Positives BaFin-Signal: flatexDEGIRO legt weiter zu
    Foto: 641210013

    Ein positives Signal der BaFin begleitet die weitere Kurserholung von flatexDEGIRO. Ausgangspunkt ist das am Freitag erreichte tiefste Niveau seit April 2025. Auch Charles Schwab, Interactive Brokers und ING legen heute zu, allerdings weniger stark.

    flatexDEGIRO Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.10.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die flatexDEGIRO Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,26 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -2,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,15 % verloren.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +1,00 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,84 %. ING Group legt um +0,16 % zu

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,70 Mrd. € wert.

    flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,00 %
    1 Monat -14,03 %
    3 Monate -33,26 %
    1 Jahr -27,92 %
    Stand: 27.10.2026, 13:34 Uhr

    flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Interessewahrende Order über den Kauf von 100.000 Aktien am 26. Oktober 2026


    Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 27.10.2026 / 13:03 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    flatexDEGIRO SE: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest buy order of 100.000 shares on the 26th of October 2026


    Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 27.10.2026 / 13:03 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

    Flatexdegiro weiter erholt - Positives Bafin-Signal


    Die Aktien von Flatexdegiro haben ihre Erholung am Dienstag um fast 5 Prozent auf 24,50 Euro ausgebaut. Am Freitag hatte der jüngste Abschwung des Onlinebrokers bei 22,12 Euro auf dem tiefsten Niveau seit April 2025 sein vorläufiges Ende gefunden. …

    Die Aktie von flatexDEGIRO erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 35,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,67 %, über 10 Jahre bei 19,86 %.

    flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    flatexDEGIRO

    +4,34 %
    -2,00 %
    -14,03 %
    -33,26 %
    -27,92 %
    +160,08 %
    +20,79 %
    +536,84 %
    +2.077,78 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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