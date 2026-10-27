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    Die Zukunft der Pathologie ist vernetzt. Hyland rückt sie in den Fokus.

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    • Etwa 90 % der Pathologielabore verwenden immer noch Glasobjektträger, während der diagnostische Arbeitsaufwand um 42 % gestiegen ist, was zu Diagnoseverzögerungen führt, die Patienten Zeit und Gesundheitssysteme Millionen kosten.
    • Die von der FDA zugelassene, von Health Canada lizenzierte und CE-gekennzeichnete digitale Pathologie für die Primärdiagnostik beseitigt das letzte große Hindernis für die flächendeckende klinische Anwendung.
    • Eine zentral verwaltete Architektur für medizinische Bildgebung, die Pathologie mit Radiologie, Kardiologie sowie interdisziplinären Behandlungsteams verbindet, ohne ein weiteres Informationssilo zu schaffen.

    CLEVELAND, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Während das Gesundheitswesen in den vergangenen zehn Jahren die Radiologie, Kardiologie und medizinische Bildgebung modernisiert hat, ist die Pathologie weitgehend analog geblieben. Rund 90 % der pathologischen Diagnostik beruhen weiterhin auf Glasobjektträgern. Labore sehen sich mit einem Anstieg um 42 % bei der diagnostischen Arbeitsbelastung konfrontiert, während sich der Mangel an Pathologen weiter verschärft, was zu inakzeptablen Verzögerungen in der Patientenversorgung führt. Diese Lücke schließt sich nun.

    Hyland.com

    Hyland kündigte heute Hyland Digital Pathology powered by Tribun Health an, eine digitale Pathologielösung für den unternehmensweiten Einsatz, die der klinischen, organisatorischen und architektonischen Fragmentierung ein Ende setzt, welche die Pathologie bislang von der digitalen Transformation des Gesundheitswesens abgekoppelt hat. Gesundheitssysteme können nun alle bildgebenden Fachrichtungen – Radiologie, Kardiologie, Pathologie, Ophthalmologie und weitere – auf einer einzigen, zentral verwalteten Plattform zusammenführen, ohne neue abteilungsbezogene Datensilos zu schaffen.

    „Die Pathologie gehört in den Mittelpunkt einer unternehmensweiten Strategie für medizinische Bildgebung", sagte Vinitha Ramnathan, Bereichsleiterin auf Seniorebene und Geschäftsführerin des Bereichs Healthcare Product Management bei Hyland. „Mit Hyland Digital Pathology helfen wir Gesundheitssystemen, isolierte Arbeitsabläufe zu überwinden und Pathologie, Radiologie sowie Kardiologie auf einer skalierbaren, zentral verwalteten Bildgebungsinfrastruktur miteinander zu verbinden. Damit erhalten Pathologen die Werkzeuge für die standortübergreifende Zusammenarbeit, während wichtige diagnostische Informationen für die Teams, die Behandlungsentscheidungen treffen, leichter zugänglich werden."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Zukunft der Pathologie ist vernetzt. Hyland rückt sie in den Fokus. Etwa 90 % der Pathologielabore verwenden immer noch Glasobjektträger, während der diagnostische Arbeitsaufwand um 42 % gestiegen ist, was zu Diagnoseverzögerungen führt, die Patienten Zeit und Gesundheitssysteme Millionen kosten.Die von der FDA …
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