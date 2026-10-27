Deutsche Rohstoff zieht an: Seit Jahresbeginn 92,02 % im Plus

Wer bereits seit drei Monaten in Deutsche Rohstoff investiert ist, kann sich über eine Rendite von +15,09 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Die erneute Prognoseanhebung gibt Deutsche Rohstoff Rückenwind: Der Öl- und Gaskonzern erhöht seinen Ausblick für 2026 zum zweiten Mal seit August. Höhere Ölpreise und eine starke operative Entwicklung treiben die Umsatzerwartung auf 340 bis 360 Millionen Euro und die EBITDA-Prognose auf 420 bis 440 Millionen Euro. Der Handelsumsatz der Aktie erreicht bereits das 3,5-Fache des gesamten Vortags.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +12,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Rohstoff um +92,02 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Rohstoff?

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,35 %. ENI notiert im Minus, mit -1,14 %. Shell verliert -0,77 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,49 %.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 472,01 Mio. € wert.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei 28,21 %, über 10 Jahre bei 14,60 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,20 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +15,09 % 1 Jahr +90,26 %

Stand: 27.10.2026, 13:40 Uhr

Angetrieben von höheren WTI-Preisen und einer starken operativen Leistung hat Deutsche Rohstoff ihre Prognose für das Geschäftsjahr 26 auf einen Umsatz von 340 bis 360 Mio. Euro und ein EBITDA von 420 bis 440 Mio. Euro angehoben.

Hohe Ölpreise und steigende Förderung geben Rückenwind: Die Deutsche Rohstoff AG hebt ihre Prognose für 2026 erneut an und peilt bis zu 440 Mio. Euro EBITDA an.

Die Deutsche Rohstoff AG erhöht zum zweiten Mal seit August ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Mannheimer Öl- und Gaskonzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 340 und 360 Millionen Euro statt bisher 300 bis 320 Millionen Euro im …

Deutsche Rohstoff Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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