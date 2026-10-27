Moderna: Weitere Verluste im schwachen Impfstoffumfeld

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Moderna-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +264,51 % zu Buche.

Mit Novavax, BioNTech und Sanofi geben auch andere Impfstoffhersteller nach. Moderna verliert dabei stärker als diese Wettbewerber. Ein konkreter Auslöser für den Kursrückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -13,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +573,57 % erlebt.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,08 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,83 %. BioNTech verliert -0,52 %

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,99 % 1 Monat +1,55 % 3 Monate +264,51 % 1 Jahr +659,39 %

Stand: 27.10.2026, 13:41 Uhr

Die Aktie von Moderna erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,69 %.

Informationen zur Moderna Aktie

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,92 Mrd. € wert.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.