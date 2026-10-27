Gold, Silber oder Platin: Ein Metall steht jetzt unmittelbar vor Abverkauf

Den entscheidenden Impuls könnte der anstehende Fed-Termin (Mittwoch) oder aber die am Donnerstag anstehenden PCE-Daten liefern. Das Risiko, dass es bei Platin kurzfristig zu einem Preisdebakel kommt, ist erheblich.

Gold ringt mit den 4.000 US-Dollar. Die Lage ist mit prekär nur unzureichend beschrieben. Dem Goldpreis droht ein Rücksetzer auf 3.500 US-Dollar. Nicht minder angespannt ist die Situation bei Silber. Der Verlust der 60-US-Dollar-Marke wiegt schwer. Einem Test der 50 US-Dollar steht hier nicht sonderlich viel im Wege. Und sollte es für Silber auch darunter gehen, könnte es schmerzhaft werden. Das dritte Edelmetall im Bunde ist Platin. Der Platinpreis hat die 1.700 US-Dollar unterschritten und rutschte daraufhin ungebremst auf die zentrale Unterstützung von 1.500 US-Dollar zu. Jederzeit ist mit einem Bruch dieses eminent wichtigen Preisbereiches zu rechnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Prognoseanpassung des WPIC bringt Platinpreis ins Rutschen

Als das WPIC - World Platinum Investment Council – im September seine Prognose für 2026 anpasste, versetzte das dem Platinpreis einen schweren Schlag. Das WPIC stellte dabei von Defizit auf Überschuss. Die Branchenorganisation der führenden Platinproduzenten, in dem unter anderem Unternehmen wie Valterra Platinum (ehemals Anglo American Platinum), Impala Platinum (Implats) oder Northam Platinum vertreten sind, warf ihre bis dato gültige Defiziterwartung über den Haufen und rechnet nunmehr mit einem Überschuss von 265.000 Unzen Platin 2026. Der Platinpreis rutschte in der Folgezeit unter die eminent wichtige Marke von 1.700 US-Dollar.

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Platin: Wie wahrscheinlich ist ein Dammbruch?

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage muss man vom Schlimmsten ausgehen. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. So könnten selbst leichte Enttäuschungen bei dem Fed-Termin und den PCE-Daten dafür sorgen, dass es zu einem Preisdebakel bei Platin kommt. Ein Rücksetzer unter die 1.500 US-Dollar würde die 1.330 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel aktivieren. Doch selbst eine Bewegung auf 1.100 US-Dollar / 1.000 US-Dollar kann nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Ein Vorstoß des Platinpreises über die 1.700 US-Dollar hinweg würde hingegen die Lage stabilisieren.

Mittlerweile werden positive Nachrichten, wie etwa die Konsolidierung der Renditen der US-Staatsanleihen ignoriert. Der Fokus richtet sich auf andere Schwerpunkte. So hieß es in der Gold-Kommentierung vom 22. Oktober unter anderem „[…] Das anhaltend hohe Niveau der Ölpreise schürt Inflations- und Zinssorgen. Bei der Bewertung der Situation verschiebt sich der Fokus jedoch offenkundig. Die erwartete Zinshöhe tritt dabei etwas in den Hintergrund und die mögliche Dauer der Hochzinsphase rückt dafür in den Vordergrund. Salopp formuliert, loten die Akteure am Goldmarkt aktuell aus, wie lange der „Schmerz“ anhalten könnte. Das Thema beschäftigt natürlich nicht nur Gold, sondern auch Silber und andere Edelmetalle sowie Aktienmärkte wie DAX, Dow Jones Industrial und vor allem den Nasdaq 100. […]“. Dieses ist auch auf Platin übertragbar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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