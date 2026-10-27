Brasilien-Crash! Wood kauft gegen die Panik – auch Burry setzt auf diese Aktie

Auslöser war der überraschende Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva. Viele Investoren hatten zuvor auf Flávio Bolsonaro und eine marktfreundlichere Wirtschaftsagenda gesetzt. Nach dem Ergebnis wurden diese Positionen massiv abgebaut: Der iShares MSCI Brazil ETF schloss 19,82 Prozent tiefer bei 34,15 US-Dollar, Petrobras verlor 13,99 Prozent auf 22,50 US-Dollar. Intraday war der Brasilien-ETF sogar bis auf 31,40 US-Dollar gefallen.

Cathie Wood greift nach dem Brasilien-Crash zu. Nach dem heftigen Ausverkauf bei Nu Holdings kaufte ARK Invest 76.636 Aktien der Nubank-Mutter im Wert von rund 964.800 US-Dollar. Gleichzeitig legte ARK bei MercadoLibre für insgesamt 3,7 Millionen US-Dollar nach. Nu schloss am Montag 16,95 Prozent tiefer bei 12,59 US-Dollar, MercadoLibre verlor 7,81 Prozent auf 1.668,72 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wood nutzte genau diesen Absturz. Über den ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF kaufte ihre Investmentgesellschaft die Nu-Aktien. Bei MercadoLibre erwarb ARK über zwei Fonds insgesamt 2.216 Aktien. Allein über den ARK Next Generation Technology ETF flossen rund 2,5 Millionen US-Dollar in den Titel.

Cathie Wood ist mit ihrer Wette nicht allein. Auch "The Big Short"-Investor Michael Burry sieht im Absturz von MercadoLibre eine Chance. Der Rückgang sei "ein herber Schlag ist, den ich jedoch als Chance betrachte, da ich keine fundamentalen Auswirkungen sehe", schrieb Burry auf Substack. Er verwies zugleich auf die heftigen Verluste bei Nu, Petrobras und dem Brasilien-ETF.

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Rückenwind erhält Nu zusätzlich von Monness Crespi. Das Analysehaus nahm die Beobachtung der Aktie mit "Kaufen" und einem Kursziel von 20 US-Dollar auf. Als Treiber nennt Monness das langfristige Wachstum von Neobanken und "Buy now, pay later"-Angeboten.

Die Unsicherheit bleibt dennoch hoch. Citi warnt laut Burry davor, dass längerfristig höhere Zinsen die Normalisierung der Kreditqualität bei Banken verzögern könnten. Reuters zitierte Pantheon-Ökonom Andres Abadia mit der Einschätzung, der erste Ausverkauf könne zwar nachlassen – Anleger dürften vor einer Rückkehr nach Brasilien aber überzeugende Zusagen zur Haushaltspolitik verlangen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



