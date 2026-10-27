UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Energieversorgers sollten die Konsensschätzungen steigen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob zudem hervor, dass die Aktie in den vergangenen 5 Jahren deutlich besser gelaufen sei als die Branche. Denn die Spanier punkteten mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, planten zurückhaltend und überträfen anschließend die Erwartungen. Dazu komme die Wertschöpfung durch organische und nicht organische Investitionen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 21,92EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

