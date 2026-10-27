Lilly 6-mal so viel wert wie Novo: Wird der Abstand jetzt noch größer?

Richter Zahid Quraishi aus Trenton im Bundesstaat New Jersey sah keinen Grund für den Eilantrag. Novo Nordisk habe nicht belegt, dass die Anzeigen den Umsatz gefährdeten oder dem Ruf dauerhaft schadeten. Die Argumente seien "unzureichend", um ein so außergewöhnliches Mittel zu rechtfertigen. Die Zeugen der Dänen hielt der Richter zwar für glaubwürdig. Doch die Werbung habe zwischen April und Juli allenfalls vernachlässigbare Folgen gehabt, denn die Verschreibungen von Novo Nordisk blieben stabil.

Novo Nordisk verliert die erste Runde im Werbestreit mit Eli Lilly. Ein US-Bundesgericht lehnte am Montag den Antrag der Dänen ab, die Werbung des Rivalen für dessen Abnehmmittel per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Es geht um einen Markt, der jedes Jahr Umsätze im Bereich von mehreren zehn Milliarden US-Dollar abwirft.

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Klage: Hohe Dosen gegen niedrige Dosen

Novo Nordisk hatte im Juli geklagt. Lilly vergleiche in seiner Werbung für Zepbound und Mounjaro höhere eigene Dosen mit niedrigeren Dosen von Wegovy und Ozempic, so der Vorwurf. Das verstoße gegen Gesetze gegen irreführende Werbung und unlauteren Wettbewerb. Aufgeben wollen die Dänen nicht. Das Urteil kläre nicht, ob die Werbung irreführend sei, sagte ein Sprecher.

"Dieser Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen."

Aktien: Lilly enteilt dem Rivalen

An der Börse ist das Duell längst entschieden. Die Novo-Aktie hat laut Ariva seit Jahresbeginn gut 20 Prozent verloren. Lilly legte dagegen rund 25 Prozent zu. Mit gut 1,1 Billionen US-Dollar ist Lilly inzwischen mehr als sechsmal so viel wert wie Novo Nordisk mit rund 172 Milliarden. Dafür ist Novo deutlich günstiger.

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Laut Ariva zahlen Anlegerinnen und Anleger bei Novo rund zwölf Euro für jeden Euro Gewinn, bei Lilly beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis etwa 37. Begeistert sind die Analysten trotzdem nicht. Von neun erfassten Experten rät keiner zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel liegt nur rund sieben Prozent über dem Kurs. Neue Hinweise liefern die Quartalszahlen. Lilly legt sie am Donnerstag vor, Novo Nordisk am 4. November.

Fazit

Die Niederlage vor Gericht ist für Novo Nordisk vor allem ein Rückschlag im Prestigeduell. Am Geschäft ändert sie wenig, denn die Verschreibungen blieben laut Gericht stabil. Das größere Problem bleibt, dass Lilly bei den Abnehmmitteln Tempo macht. Die günstige Bewertung macht Novo für geduldige Anleger interessant. Die Zahlen am 4. November müssen aber zeigen, dass der Abwärtstrend endet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



