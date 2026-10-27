JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Aktie dürfte von den überraschend guten Resultaten sowie den angehobenen Jahreszielen des Logistikkonzerns profitieren, schrieb Brian P. Ossenbeck am Dienstag in einer ersten Reaktion. Denn vorab seien die Erwartungen zurückhaltend gewesen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 87,96EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brian P. Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
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