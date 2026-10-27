DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die solide Profitabilität sollte helfen, die Sorgen wegen der Erreichbarkeit der Jahresziele zu lindern. Er rechne indes weiter mit Resultaten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 83,75EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 153

Kursziel alt: 153

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 153,00 € , was eine Steigerung von +85,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer