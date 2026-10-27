DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die solide Profitabilität sollte helfen, die Sorgen wegen der Erreichbarkeit der Jahresziele zu lindern. Er rechne indes weiter mit Resultaten am unteren Ende der Unternehmenszielspannen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
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Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 83,75EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 153
Kursziel alt: 153
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 153
Kursziel alt: 153
Währung: EUR
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