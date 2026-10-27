Kingsmen Resources meldet hochgradige Neuentdeckung

Mit einer hochgradigen Neuentdeckung baut Kingsmen Resources (TSXV: KNG; Frankfurt: TUY) das geologische Profil seines Silberprojekts Las Coloradas im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua weiter aus. In der bislang kaum erforschten Leona-Zone trafen sowohl Bestimmungs- als Erweiterungsbohrungen auf oberflächennahe Silbermineralisierungen mit Spitzenwerten von bis zu 899 g/t Silberäquivalent!

Quelle: Kingsmen Resources

Das System ist bereits über mehr als 100 Meter Streichlänge und bis in Tiefen von mehr als 50 Metern belegt. Da der übergeordnete Soledad-II-Strukturkorridor eine Gesamtlänge von rund 1,6 Kilometern aufweist, eröffnet der Fund erhebliches, zusätzliches Potenzial für die anstehenden Explorationsphasen.

Kingsmen Resources: Bis zu 899 g/t Silberäquivalent in der Leona-Zone

Ausgangspunkt der aktuellen Kampagne war das Bohrloch LC-25-012, dessen Mineralisierung nun über drei gezielt angesetzte Diamantbohrungen nachverfolgt wurde. Das stärkste Resultat lieferte Bohrung LC-26-028: Ab 59,30 Metern Tiefe durchteufte das Bohrgerät 2,52 Meter mit durchschnittlich 566 g/t Silberäquivalent (348 g/t Silber und 0,42 g/t Gold), eingebettet darin ein hochgradiger Kern von 1,25 Metern mit 899 g/t Silberäquivalent (532 g/t Silber und 0,67 g/t Gold).

Rund 50 Meter südlich bestätigte LC-26-029 die Ausdehnung mit einem 6,50 Meter breiten Abschnitt von 303 g/t Silberäquivalent (191 g/t Silber und 0,30 g/t Gold), der eine Kernzone von 1,35 Metern mit 787 g/t Silberäquivalent (466 g/t Silber und 0,62 g/t Gold) umfasst. Während diese beiden Bohrungen die laterale Ausdehnung abgrenzen, überprüfte LC-26-027 die Tiefenfortsetzung rund 50 Meter unterhalb des Ausgangstreffers.

Bohrkerne aus dem laufenden Programm; Quelle: Kingsmen Resources

Strukturknotenpunkte auf Soledad II eröffnen Explorationsraum

Geologisch gewinnt die Entdeckung durch ihre Positionierung im regionalen Gefüge an Relevanz. Die Leona-Zone liegt auf der nach Westen einfallenden Soledad-II-Struktur, die rund 250 Meter westlich des ostfallenden Soledad-Hauptsystems verläuft. Das Areal markiert den westlichen Rand einer ausgeprägten geophysikalischen Anomalie mit hoher Aufladbarkeit und niedrigem elektrischem Widerstand. Strukturell zeichnet sich die Vererzung durch die Kreuzung nordwestlich und nordöstlich verlaufender Bruchzonen aus – eine tektonische Konstellation, die bereits bei den Bohrungen LC-25-008 (10,5 Meter) und LC-26-020 (6,45 Meter) auf der Struktur Nr. 8 mächtige Erzkörper hervorbrachte.

Die Bohrkerne zeigen dichte Sulfidmineralisationen aus Pyrit, Sphalerit und Bleiglanz, flankiert von Blei, Zink, Arsen, Wismut und Antimon. Laut Kingsmen-CEO Scott Emerson weist der 1,6 Kilometer lange Soledad-II-Trend zudem zahlreiche vergleichbare strukturelle Schnittpunkte auf, die bislang aber noch völlig ungebohrt sind.

Flankiert wird dieses Potenzial durch ein rund 430 Hektar großes, von jüngerem Deckgebirge überlagertes Areal zwischen Soledad II und der Saddle-Zone, auf dem bodengestützte Magnetikmessungen bereits vielversprechende verborgene Strukturen anzeigen. Das 8,5 Quadratkilometer große Projekt Las Coloradas liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Hidalgo del Parral in einem traditionsreichen Bergbaudistrikt, der historisch unter anderem von ASARCO bewirtschaftet wurde.

So forciert Kingsmen Resources die systematische Erschließung dieses Umfelds: Die kommenden Bohrkampagnen sollen zeigen, ob sich die hochgradigen Treffer der Leona-Zone über die verbleibenden 1,5 Kilometer des Soledad-II-Trends fortschreiben lassen – das wäre unserer Ansicht nach auf jeden Fall ein Game Changer.









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