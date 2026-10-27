Börsen Update Europa - 27.10. - AT 20 stark +2,06 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:16) bei 25.487,78 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,09 %, Hochtief +2,21 %, Infineon Technologies +1,52 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -3,52 %, Beiersdorf -2,73 %, BMW -1,53 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:35) bei 30.346,09 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +5,21 %, Salzgitter +4,20 %, Porsche AG +3,86 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,98 %, freenet -1,93 %, AUMOVIO -1,73 %
Der TecDAX steht bei 4.070,29 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: Verbio +7,08 %, OHB +4,45 %, Elmos Semiconductor +1,52 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -5,98 %, freenet -1,93 %, United Internet -1,31 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:44:30) bei 6.138,07 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,09 %, EssilorLuxottica +2,49 %, Schneider Electric +2,24 %
Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -3,52 %, BMW -1,53 %, Bayer -1,45 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:03) bei 6.399,04 PKT und steigt um +2,06 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,82 %, STRABAG +4,47 %, Raiffeisen Bank International +4,10 %
Flop-Werte: Lenzing -4,47 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,04 %
Der CH 20 steht bei 14.544,62 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: ABB +2,13 %, Amrize +1,94 %, Holcim +1,91 %
Flop-Werte: Galderma Group -1,22 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,74 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.237,77 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +2,58 %, Assa Abloy Registered (B) +2,24 %, ABB +2,13 %
Flop-Werte: AstraZeneca -0,83 %, Telia Company +0,14 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.620,00 PKT und steigt um +1,85 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,19 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,09 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,59 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,58 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,70 %
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