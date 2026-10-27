Guidewire stellt offene, sichere und umfassende Kernplattform für Agentic Insurance vor

LAS VEGAS, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CONNECTIONS CONFERENCE -- Guidewire (NYSE: GWRE) hat heute einen neuen Plattformansatz für „Agentic Insurance" vorgestellt, der Versicherungsunternehmen eine offene, sichere und vollständige Grundlage bietet, um KI über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg einzusetzen. Durch die Zusammenführung der Anwendungen, Daten, Workflows und Kontrollmechanismen, die Versicherer benötigen, zeigt Guidewire ein praktikables Modell auf, um von isolierten KI-Experimenten zu kontrollierten Agenten zu gelangen. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit und verbessert sich die Präzision von Versicherungsentscheidungen und -maßnahmen.

Versicherer gewinnen über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg an Geschwindigkeit und Präzision. So können sie Produkte schneller auf den Markt bringen, Risiken effektiver bewerten und bepreisen sowie Schäden schneller regulieren

Guidewire präsentiert die Neuerungen diese Woche auf der Guidewire Connections in Las Vegas, wo sich über 3.000 Versicherer und Partner aus 36 Ländern zur jährlichen Kundenkonferenz des Unternehmens versammeln. Die Keynotes der Connections werden live übertragen und stehen anschließend als Aufzeichnung zur Verfügung.„Versicherung ist ein Geschäft von Entscheidungen und Handlungen, die im jeweiligen Kontext getroffen werden", sagt Mike Rosenbaum, Chief Executive Officer von Guidewire. „Indem wir agentenbasierte Funktionen dort einbetten, wo Versicherer bereits ihr Kerngeschäft betreiben, geben wir Agenten den Kontext und die Kontrollmechanismen, die sie benötigen, um schnell und präzise auf einer bewährten, stabilen Grundlage zu arbeiten."

Guidewire-Agenten laufen auf derselben bewährten Plattform wie die Kernanwendungen und arbeiten mit den aktuellen Daten und Workflows eines Versicherers. Damit sie effektiv arbeiten können, müssen sie wissen, was wahr ist, was bereits bearbeitet wurde und welchen Aktionsspielraum sie haben. Die Kontrollmechanismen der Plattform setzen diese Grenzen mit einheitlichen Sicherheitsregeln und einem klaren Prüfpfad durch, der durch laufende Updates stets aktuell und sicher bleibt.

„Wir haben bei KI einen Plattformansatz gewählt, sodass Agenten auf derselben Plattform wie der Kern laufen und Zugriff auf den Kontext, die Daten und die Workflows eines Versicherers haben", sagt Diego Devalle, Chief Product Development Officer bei Guidewire. „Die Skalier-barkeit und Beobachtbarkeit, die bereits den Kern unterstützen, unterstützen nun auch Agenten. Deshalb können Versicherer sie für laufende Schadenfälle und Verträge einsetzen, und Entwickler können auf derselben offenen Grundlage aufbauen."