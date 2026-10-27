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    S&P Global: Kursplus stellt den US 500 in den Schatten

    Auf Höhenflug

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    Die Aktie von S&P Global legt um 5,53 % zu, während sich die Wettbewerber kaum bewegen.

    Auf Höhenflug - S&P Global: Kursplus stellt den US 500 in den Schatten

    S&P Global lässt den US 500 am Dienstag deutlich hinter sich: Der Index steigt lediglich um 0,36 %. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Auf Wochensicht gewinnt die Aktie 9,38 %, im Monatsvergleich beträgt das Plus 17,90 %.

    S&P Global Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 27.10.2026

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    Auf Wochensicht steht bei der S&P Global Aktie damit ein Gewinn von +9,38 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,90 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von S&P Global -6,65 % verloren.

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    Während S&P Global heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

    Die Aktie von S&P Global erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,02 %, über 10 Jahre bei 14,27 %.

    S&P Global Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,38 %
    1 Monat +17,90 %
    3 Monate +10,90 %
    1 Jahr -0,97 %
    Stand: 27.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur S&P Global Aktie

    S&P Global ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen, bekannt für seine Kreditratings und Marktanalysen. Es bietet umfassende Datenlösungen und Benchmarks, die Transparenz und Entscheidungsfindung unterstützen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Moody's, Fitch Ratings, Bloomberg und Thomson Reuters. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine globale Reichweite und umfassende Datenbanken.

    Es gibt 295 Mio. S&P Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,58 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, London Stock Exchange Group und Co.

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -0,31 %. MSCI Registered (A) notiert im Plus, mit +0,07 %.

    S&P Global Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die S&P Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur S&P Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    S&P Global

    +5,71 %
    +11,18 %
    +19,21 %
    +12,90 %
    -0,79 %
    +27,17 %
    +5,97 %
    +274,78 %
    +544,97 %
    ISIN:US78409V1044WKN:A2AHZ7
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