MAX Power geht Partnerschaft mit Douglas Capital ein, um KI-Rechenzentren mit natürlichem Wasserstoff zu betreiben und die kanadische Energieinfrastruktur voranzutreiben

Unter der Leitung von John Douglas, dessen Erfahrung im Bereich der Projektentwicklung unter anderem das 8-Milliarden-Dollar-Projekt „Champlain Hudson Power Express“ umfasst, bringt diese Zusammenarbeit umfangreiches nordamerikanisches Fachwissen im Bereich der Energieinfrastruktur in die wachsende Strategie von MAX Power zur Erschließung und Vermarktung von „Lawson Natural Hydrogen“ ein.

Die strategische Absichtserklärung zielt auf in Kanada errichtete KI-Rechenzentren in Saskatchewan sowie auf potenzielle Strommärkte ab, die über einen geplanten, von den First Nations kontrollierten Energiekorridor mit einer Leistung von 2.000 MW erschlossen werden sollen.

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Regina, SK – 27. Oktober 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, eine strategische Absichtserklärung („MOU“) mit Douglas Capital Inc. („DCI“) bekannt zu geben, durch die umfangreiches nordamerikanisches Fachwissen im Bereich der Energieinfrastrukturentwicklung (Übertragungsprojekte, Betrieb von Industriekraftwerken und Technik zur Wasserstoffverstromung) in die sich entwickelnde Strategie des Unternehmens zur Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff einfließen wird.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Möglichkeiten geprüft, die von MAX Power in Saskatchewan entdeckte Quelle für natürlichen Wasserstoff über einen geplanten interprovinziellen Energiekorridor mit in Kanada errichteten KI-Rechenzentren, industriellen Stromerzeugungsanlagen und potenziellen Strommärkten zu verbinden.

DCI wird von John Douglas geleitet, dem Gründer von Transmission Developers Inc., dem Entwickler des 8 Milliarden CAD teuren, 1.250-MW-Projekts „Champlain Hudson Power Express“, das im Juni 2026 den kommerziellen Betrieb aufnahm und Wasserkraft aus Québec nach New York City liefert. Gemeinsam mit Dr. Denis Steyn, einem ehemaligen Führungskraft bei Siemens im Bereich Stromübertragungsleitungen und Hochspannungs-Gleichstromübertragung („HVDC“), war Herr Douglas außerdem Mitbegründer von Public Energy Inc., einem Unternehmen, das Stromerzeugungsanlagen für Industriekunden in Ontario betreibt, darunter Magna International.

Die Zusammenarbeit mit DCI erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem MAX Power die technische Bewertung seiner Lawson-Fundstelle für natürlichen Wasserstoff vorantreibt und sich Saskatchewan für erhebliche Investitionen in die KI-Infrastruktur positioniert. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigem Strom und des zunehmenden Drucks auf neue Rechenzentrumsentwicklungen, eine dedizierte Stromversorgung sicherzustellen, bietet die Zusammenarbeit einen Rahmen für die Bewertung, wie eine potenzielle neue kanadische Energiequelle an aufstrebende inländische und übergreifende nordamerikanische Strommärkte angeschlossen werden könnte.

Highlights

Von „Natural Hydrogen“ zur KI: Bewertung eines vernetzten Netzwerks von Rechenzentren der nächsten Generation mit unterschiedlichen Kapazitäten in ganz Saskatchewan, die vollständig in Kanada errichtet und mit Strom aus dem „Natural Hydrogen“ von MAX Power betrieben werden sollen, vorbehaltlich einer technischen und wirtschaftlichen Validierung;

Ein breiterer Weg zum Markt: Erkundung potenzieller Stromversorgungsmöglichkeiten über den von DCI vorgeschlagenen „CANVergence Energy Way“, einen Energiekorridor von Alberta nach Ontario, der zu 100 % von den First Nations kontrolliert werden soll und ein 2.000-MW-HVDC-Übertragungssystem mit mehreren Terminals umfassen soll;

Entwicklungs- und Betriebserfahrung: Kombination der Expertise von MAX Power in den Bereichen Exploration und Untergrund mit der Erfahrung von DCI in den Bereichen Projektentwicklung, Genehmigungsverfahren, Finanzierung, Stromübertragung, dezentrale Erzeugung und Kundenakquise;

Festgelegte nächste Schritte: Die Parteien beabsichtigen, innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten der Absichtserklärung einen gemeinsamen Arbeitsplan für die Machbarkeitsstudie, ein Budget und einen Zeitplan zu vereinbaren, der die Anforderungen an die Wasserstoffversorgung, die Erzeugungsinfrastruktur, die Dimensionierung der Rechenzentren, potenzielle Kunden und endgültige kommerzielle Vereinbarungen umfasst.

Chad Levesque, Präsident von MAX Power, erklärte: „Naturwasserstoff hat das Potenzial, eine völlig neue Primärenergiequelle zu werden – die erste seit Uran –, doch um diese Chance zu nutzen, bedarf es mehr als nur einer Entdeckung. Es erfordert die Infrastruktur, das Fachwissen und die geschäftlichen Beziehungen, um diese Energie auf den Markt zu bringen. John Douglas und sein Team waren an der Entwicklung einiger der bedeutendsten Energieprojekte Nordamerikas beteiligt.

Die Bündelung dieser Erfahrung mit dem, was wir bei Lawson vorantreiben, stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau der kommerziellen Wege für natürlichen Wasserstoff in Kanada dar.“

Umfangreiche Erfahrung im Bereich Energieinfrastruktur

Herr Douglas, CPA, CA, CBV, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und im Bereich Energieinfrastruktur. Er gründete 2008 die Transmission Developers Inc. (TDI), war bis 2010 deren CEO und blieb bis 2022 als Vorstandsmitglied tätig. TDI initiierte und entwickelte das Projekt „Champlain Hudson Power Express“, das nach der Übernahme von TDI durch Blackstone unter dessen Eigentümerschaft realisiert wurde. Das rund 550 Kilometer lange unterirdische und unter Wasser verlaufende Übertragungsprojekt stellt eine wichtige neue Verbindung zwischen der Wasserkraftversorgung von Québec und dem Strommarkt von New York City dar.

Herr Douglas gründete außerdem die Lake Erie Power Corp., den Entwickler des geplanten 1.000-MW-Projekts „Lake Erie Connector“ zwischen Ontario und Pennsylvania, sowie die Ventus Energy Inc., die vor ihrer Übernahme durch GDF Suez im Jahr 2007 ein Portfolio an Windkraftprojekten aufbaute. Zu Beginn seiner Karriere war er unter anderem als Leiter des Investmentbanking bei Sprott Securities tätig.

Dr. Steyn, P.Eng., PhD, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Hochspannungstechnik und Energiemanagement mit, darunter die Leitung des Geschäftsbereichs Stromübertragungsleitungen bei Siemens in Deutschland und die Geschäftsentwicklung im Bereich HGÜ in Kanada. Er ist zudem CEO von Verdyn Inc., einem kanadischen Unternehmen für Leistungselektronik, das Technologien für industrielle Stromqualität, Energiespeicherung und hochdichte Lasten in Rechenzentren entwickelt.

Über Public Energy haben Herr Douglas und Dr. Steyn mit Erdgas befeuerte Kraftwerke entwickelt, finanziert, gebaut und betrieben, die Industriekunden in Ontario im Rahmen langfristiger Verträge beliefern. Ihr auf Wasserstoff spezialisiertes Unternehmen, Current H2 Inc., hat die Vorplanung und Konzeption für eine geplante 25-MW-Referenzanlage in Owen Sound, Ontario, abgeschlossen. Die geplante Anlage ist für die Nutzung von Wasserstoff ausgelegt, der durch Elektrolyse vor Ort erzeugt wird; die dabei gesammelten technischen Erfahrungen sind für die Bewertung der wasserstoffbefeuerten Stromerzeugung relevant, während die geplante Zusammenarbeit mit MAX Power natürlich vorkommenden Wasserstoff als potenzielle Brennstoffquelle untersuchen würde.

John Douglas, Präsident und CEO von Douglas Capital, erklärte: „Die Chance besteht darin, eine potenzielle neue kanadische Energiequelle mit einer Infrastruktur zu verbinden, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Unser Team verfügt über Erfahrung in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung und Projektfinanzierung, und wir sehen einen überzeugenden Grund, zu prüfen, wie diese Erfahrung das Potenzial von MAX Power im Bereich des natürlich vorkommenden Wasserstoffs unterstützen könnte. Die vor uns liegende Aufgabe besteht darin, die Eigenschaften der Wasserstoffversorgung mit den richtigen Stromversorgungssystemen, dem richtigen Projektumfang und den richtigen kommerziellen Vereinbarungen in Einklang zu bringen.“

Kanadische KI-Rechenzentren und eine potenzielle nationale Energieanbindung

Die Rechenzentrumsinitiative würde ein vernetztes System von Einrichtungen in Saskatchewan mit unterschiedlichen Kapazitäten evaluieren, das auf fortschrittlicher Leistungselektronik und modularen Erzeugungssystemen basiert. DCI treibt ein Portfolio von Rechenzentrumsprojekten in Saskatchewan voran, wobei die geplante Lösung von kanadischen Unternehmen entwickelt, gebaut und installiert werden soll. Die Dimensionierung der Projekte würde sich an den Daten von MAX Power zu Zusammensetzung, Menge und Durchfluss des Wasserstoffs sowie an den Kundenanforderungen und der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Machbarkeit orientieren.

Eine zweite Initiative würde potenzielle Kunden und Abnahmevereinbarungen für aus natürlichem Wasserstoff gewonnenen Strom über den „CANVergence Energy Way“ untersuchen. Der vorgeschlagene Korridor erstreckt sich von Alberta bis Ontario und soll ein 2.000-MW-HVDC-Übertragungssystem mit mehreren Knotenpunkten umfassen. DCI würde den Dialog mit den First Nations entlang des vorgeschlagenen Korridors und in der Nähe potenzieller Projektstandorte leiten. Die Angabe von 2.000 MW bezieht sich auf die vorgeschlagene Übertragungskapazität des Korridors.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass DCI die Projektentwicklung, die Finanzmodellierung, die Akquise potenzieller Kunden sowie die Bemühungen zur Beschaffung von Entwicklungskapital für Rechenzentrumsprojekte leitet. MAX Power würde die Informationen zum Untergrund und zur Wasserstoffversorgung beisteuern, die für die Bewertung und Dimensionierung potenzieller Entwicklungen erforderlich sind. Ein gemeinsamer Lenkungsausschuss, dem jeweils ein hochrangiger Vertreter beider Unternehmen angehört, würde den vorgeschlagenen Arbeitsplan und die Gespräche im Hinblick auf endgültige Vereinbarungen überwachen.

Rob Norris, CEO von MAX Power, erklärte: „MAX Power treibt die technischen Arbeiten in Lawson voran und baut gleichzeitig die Beziehungen auf, die für die kommerzielle Entwicklung erforderlich sind. Die wachsenden Ambitionen Saskatchewans im Bereich der KI-Infrastruktur verleihen dieser Arbeit zusätzliche Dringlichkeit. Diese Zusammenarbeit bindet erfahrene Energieentwickler in den Prozess ein, um zu bewerten, wie eine neue Quelle für natürlichen Wasserstoff kanadischen Kunden dienen könnte und was erforderlich wäre, um diese Möglichkeiten in einem Umfang zu erschließen, der durch unsere Ergebnisse gestützt wird.“

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power baut die erforderlichen Kompetenzen auf, um den Weg von der Entdeckung von natürlichem Wasserstoff hin zu einem kommerziellen Energiegeschäft zu beschreiten. DCI bringt Erfahrung mit den Entscheidungen ein, die diesen Übergang prägen: Wie man ein Stromprojekt dimensioniert, es an einen Kunden anschließt, Genehmigungen einholt und die Finanzierung strukturiert. Die Erfolgsbilanz der Geschäftsführer bei der Entwicklung großer Übertragungsnetze und dem Betrieb industrieller Stromerzeugung verschafft MAX Power einen glaubwürdigen Partner für die Bewertung dieser kommerziellen Wege, während das Unternehmen die technische Validierung in Lawson vorantreibt.

Die beiden Initiativen zielen auf unterschiedliche potenzielle Märkte ab. Rechenzentren in Saskatchewan könnten eine lokale Nachfrage nach einer dedizierten Stromerzeugung schaffen, deren Umfang auf die Wasserstoffversorgung abgestimmt ist, die durch die Tests ermittelt werden könnte. Ein künftiger interprovinzieller Korridor könnte einen weiteren Weg zu Stromkunden außerhalb von Saskatchewan eröffnen. Die Bewertung beider Optionen verschafft MAX Power eine breitere Grundlage für die Einschätzung, wo seine potenzielle Energieversorgung Mehrwert schaffen könnte, während das Unternehmen gleichzeitig die Kontrolle über seine Ressource und die Möglichkeit behält, andere kommerzielle Beziehungen zu verfolgen.

Der Zeitpunkt ist von Bedeutung. MAX Power hat in Lawson Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff errichtet und verfügt über rund 2,5 Millionen Acres genehmigter Flächen in ganz Saskatchewan. Diese Zusammenarbeit bringt bewährte Erfahrung in der Entwicklung von Energieinfrastruktur in die „Months to Molecules“-Strategie von MAX Power ein, während das Unternehmen evaluiert, wie natürlicher Wasserstoff kanadischen Kunden dienen und potenziell breitere nordamerikanische Märkte erreichen könnte. Dieser parallele Ansatz könnte dazu beitragen, den Weg von der Entdeckung bis zur kommerziellen Erschließung zu verkürzen, sofern die notwendigen technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Rahmen der Absichtserklärung

Die Absichtserklärung ist, abgesehen von bestimmten üblichen Bestimmungen, unverbindlich. Es wurde keine endgültige Vereinbarung geschlossen, und es kann nicht garantiert werden, dass eine der beiden Initiativen umgesetzt wird. Jede weitere Entwicklung hängt von der technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Machbarkeit, der Finanzierung, der Genehmigungserteilung, den erforderlichen Zulassungen und endgültigen Vereinbarungen ab.

Die Absichtserklärung begründet keine rechtliche Partnerschaft oder ein Joint Venture, verpflichtet keine der Parteien zur Projektfinanzierung und gewährt MAX Power keine Eigentums-, Kapazitäts- oder Zugangsrechte am von DCI vorgeschlagenen Korridor oder an den Standorten der Rechenzentren. Sie gewährt DCI keine Rechte an den Ressourcen, der Produktion oder den Abnahmemengen von MAX Power. Jede Partei behält ihre Vermögenswerte und Rechte, und jede gemeinsame Ausgabe erfordert eine vorherige schriftliche Vereinbarung. Die vorgeschlagenen Vereinbarungen zu Eigentumsverhältnissen, Unternehmensführung, wirtschaftlichen Aspekten, Lieferung und Abnahme würden in endgültigen Vereinbarungen ausgehandelt, sollten die Parteien beschließen, über die Absichtserklärung hinauszugehen.

Über Douglas Capital Inc.

Douglas Capital Inc. ist ein in Toronto ansässiges privates Investitions- und Infrastrukturentwicklungsunternehmen, das die wichtigsten Investitionsaktivitäten der Familie John Charles Douglas verwaltet. Zu seinen Interessengebieten zählen HVDC-Übertragung, dezentrale Stromerzeugung, wasserstoffbetriebene Energiesysteme, Energiespeicherung und Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation. DCI treibt die Entwicklung von Rechenzentrumsstandorten in Saskatchewan sowie das geplante Projekt „CANVergence Energy Way“ voran.

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Rob Norris, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „möglicherweise“, „planen“, „potenziell“, „prognostizieren“, „sollte“, „wird“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. In dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen Aussagen bezüglich der geplanten Zusammenarbeit mit DCI; des Zeitplans, des Umfangs und des Ergebnisses des Arbeitsplans und der Machbarkeitsstudien; der potenziellen Produktion, Lieferung und Vermarktung von natürlichem Wasserstoff; der Wasserstoff-Stromerzeugung und in Kanada errichteter KI-Rechenzentren; des geplanten „CANVergence Energy Way“, einschließlich der beabsichtigten Kontrolle durch First Nations und einer Übertragungskapazität von 2.000 MW; potenzieller Kunden, Strommärkte und Abnahmevereinbarungen; die Einbindung indigener Gemeinschaften; Projektentwicklung, Finanzierung, Eigentumsverhältnisse und Unternehmensführung; die Aushandlung endgültiger Vereinbarungen; sowie die erwarteten Vorteile der Bewertung kommerzieller Möglichkeiten im Rahmen der Explorations-, Fertigstellungs- und Testprogramme von MAX Power.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter die Annahme, dass die Exploration und die Tests ausreichende Informationen liefern werden, um die potenzielle wirtschaftliche Rentabilität von „Natural Hydrogen“ zu bewerten; dass jeglicher kommerziell gewinnbarer Wasserstoff zu wirtschaftlich tragbaren Bedingungen produziert, aufbereitet und zur Stromerzeugung genutzt werden kann; dass geeignete Technologien, Infrastruktur, Kunden, Personal und Finanzmittel zur Verfügung stehen werden; dass die erforderlichen Genehmigungen, behördlichen Zulassungen und kommerziellen Vereinbarungen eingeholt werden können; dass eine angemessene Einbindung der indigenen Bevölkerung erfolgen kann; und dass die geplanten Infrastrukturentwicklungen durch Dritte voranschreiten werden. Diese Annahmen unterliegen erheblichen technischen, wirtschaftlichen, regulatorischen und kommerziellen Unsicherheiten und können sich als unrichtig erweisen.

Bekannte und unbekannte Risiken können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören geologische und technische Unsicherheiten; erfolglose oder verzögerte Bohrungen, Fertigstellungen und Tests; unzureichende Wasserstoffkonzentrationen, anhaltender Durchfluss, Förderbarkeit des Lagerstättenvorkommens oder kommerziell gewinnbare Mengen; unwirtschaftliche Produktions-, Verarbeitungs-, Erzeugungs- oder Übertragungskosten; Risiken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Integration der Technologie; Verfügbarkeit von Finanzmitteln und potenzielle Verwässerung; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Anforderungen; Konsultation und Einbindung der indigenen Bevölkerung; die Unfähigkeit, Kunden oder akzeptable kommerzielle Bedingungen zu sichern; sowie Verzögerungen, Änderungen oder die Stornierung der geplanten Rechenzentren, des Energiekorridors oder anderer Entwicklungen durch Dritte. Die Parteien einigen sich möglicherweise nicht auf einen Arbeitsplan oder endgültige Vereinbarungen, und keine der beiden Initiativen wird möglicherweise umgesetzt.

Die „Natural Hydrogen“-Projekte von MAX Power befinden sich weiterhin in der Explorations- und Bewertungsphase. Die Identifizierung von „Natural Hydrogen“ begründet weder kommerziell förderbare Ressourcen oder Reserven noch belegt sie die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Förderung. Weitere Tests, technische Bewertungen und wirtschaftliche Analysen sind erforderlich. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Tests nachhaltige Durchflussraten, wirtschaftlich rentable Konzentrationen oder eine ausreichende Lieferfähigkeit nachweisen, um eine geplante Stromerzeugung oder den Ausbau von Rechenzentren zu unterstützen. Verweise auf Kommerzialisierung, zukünftige Versorgung,

Infrastruktur oder potenzielle Märkte spiegeln Ziele und Chancen wider, die derzeit geprüft werden, und stellen keine feststehende Produktion, vertraglich vereinbarte Verkäufe oder eine Entwicklungsentscheidung dar. Die Erfahrungen von DCI und seinen Geschäftsführern bei anderen Projekten begründen weder die Machbarkeit noch gewährleisten sie den Erfolg der in der Absichtserklärung vorgesehenen Initiativen.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 1,696EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.