TOKIO, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksysteme für das Zuhause, stellt heute den SwitchBot KI Art Frame 2 vor. Der digitale Kunstbilderrahmen mit farbigem E-Ink-Display fügt digitale Kunst harmonisch in den Wohnraum ein. Mit einer Bilddarstellung bis zum Rahmenrand, einer papierähnlichen Anzeige ohne Eigenleuchten, flexibler kabelloser Platzierung und kreativen KI-Werkzeugen macht er Kunstwerke, Fotos, Erinnerungen und Ideen zu einem lebendigen Teil des Zuhauses.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der KI Art Frame 2 ist in den Größen 7,1, 13,3 und 31,5 Zoll erhältlich und findet auf Schreibtischen und Nachttischen ebenso seinen Platz wie im Eingangsbereich oder an großflächigen Wänden. Er bietet 500 kuratierte Meisterwerke. Nutzer können eigene Inhalte hochladen, Bildwechsel zeitlich planen, Erinnerungen aus der Ferne teilen und mit SwitchBot AI Studio eigene Kunstwerke gestalten.

Gerahmte Kunst statt eines weiteren Bildschirms

Beim KI Art Frame 2 entfällt das klassische weiße Passepartout im Anzeigebereich. So reicht das Kunstwerk bis zum Rand des Rahmens und kommt besonders zur Geltung. Das farbige E Ink Spectra 6 Display nutzt das Umgebungslicht statt einer dauerhaft eingeschalteten Hintergrundbeleuchtung. Dadurch entsteht eine papierähnliche Darstellung ohne Eigenleuchten, die sich optisch von einem herkömmlichen Bildschirm unterscheidet.

Eine Oberfläche in Walnussoptik mit Holzmaserung, ein abgestuftes, abgeschrägtes Profil und präzise auf Gehrung gearbeitete Ecken vervollständigen die dekorative Rahmenoptik. Der KI Art Frame 2 fügt sich harmonisch in die Einrichtung ein und rückt das Kunstwerk in den Mittelpunkt.

Kunst, die sich mit dem Leben verändert

Mit 500 kuratierten Meisterwerken lässt sich die Raumgestaltung mit dem KI Art Frame 2 an Stimmung, Jahreszeit oder Anlass anpassen, ohne neue Kunstwerke kaufen, einrahmen oder aufhängen zu müssen. Eigene Fotos und Werke können über die SwitchBot-App auch gesammelt hochgeladen werden. So werden Familienerinnerungen, Reisemomente und kreative Projekte vom Smartphone in den Alltag geholt.

Die angezeigten Bilder lassen sich über die App, per Taste auf der Rückseite oder durch dreimaliges Antippen des Rahmens wechseln. Diashow und Zeitpläne automatisieren den Bildwechsel. Unterstützte Alexa-Sprachbefehle, die SwitchBot API und Home Assistant bieten weitere Möglichkeiten zur Steuerung der Anzeige. Eine mitgelieferte microSD-Karte mit 16 GB speichert rund 5.000 Bilder lokal. Die tatsächliche Kapazität hängt von Dateiformat, Auflösung und Dateigröße ab.