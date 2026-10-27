🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    SwitchBot stellt den KI Art Frame 2 vor

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare
    SwitchBot stellt den KI Art Frame 2 vor
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    TOKIO, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksysteme für das Zuhause, stellt heute den SwitchBot KI Art Frame 2 vor. Der digitale Kunstbilderrahmen mit farbigem E-Ink-Display fügt digitale Kunst harmonisch in den Wohnraum ein. Mit einer Bilddarstellung bis zum Rahmenrand, einer papierähnlichen Anzeige ohne Eigenleuchten, flexibler kabelloser Platzierung und kreativen KI-Werkzeugen macht er Kunstwerke, Fotos, Erinnerungen und Ideen zu einem lebendigen Teil des Zuhauses.

    SwitchBot AI Art Frame 2

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    590,57€
    Basispreis
    3,58
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    671,88€
    Basispreis
    4,43
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der KI Art Frame 2 ist in den Größen 7,1, 13,3 und 31,5 Zoll erhältlich und findet auf Schreibtischen und Nachttischen ebenso seinen Platz wie im Eingangsbereich oder an großflächigen Wänden. Er bietet 500 kuratierte Meisterwerke. Nutzer können eigene Inhalte hochladen, Bildwechsel zeitlich planen, Erinnerungen aus der Ferne teilen und mit SwitchBot AI Studio eigene Kunstwerke gestalten.

    Gerahmte Kunst statt eines weiteren Bildschirms

    Beim KI Art Frame 2 entfällt das klassische weiße Passepartout im Anzeigebereich. So reicht das Kunstwerk bis zum Rand des Rahmens und kommt besonders zur Geltung. Das farbige E Ink Spectra 6 Display nutzt das Umgebungslicht statt einer dauerhaft eingeschalteten Hintergrundbeleuchtung. Dadurch entsteht eine papierähnliche Darstellung ohne Eigenleuchten, die sich optisch von einem herkömmlichen Bildschirm unterscheidet.

    Eine Oberfläche in Walnussoptik mit Holzmaserung, ein abgestuftes, abgeschrägtes Profil und präzise auf Gehrung gearbeitete Ecken vervollständigen die dekorative Rahmenoptik. Der KI Art Frame 2 fügt sich harmonisch in die Einrichtung ein und rückt das Kunstwerk in den Mittelpunkt.

    Kunst, die sich mit dem Leben verändert

    Mit 500 kuratierten Meisterwerken lässt sich die Raumgestaltung mit dem KI Art Frame 2 an Stimmung, Jahreszeit oder Anlass anpassen, ohne neue Kunstwerke kaufen, einrahmen oder aufhängen zu müssen. Eigene Fotos und Werke können über die SwitchBot-App auch gesammelt hochgeladen werden. So werden Familienerinnerungen, Reisemomente und kreative Projekte vom Smartphone in den Alltag geholt.

    Die angezeigten Bilder lassen sich über die App, per Taste auf der Rückseite oder durch dreimaliges Antippen des Rahmens wechseln. Diashow und Zeitpläne automatisieren den Bildwechsel. Unterstützte Alexa-Sprachbefehle, die SwitchBot API und Home Assistant bieten weitere Möglichkeiten zur Steuerung der Anzeige. Eine mitgelieferte microSD-Karte mit 16 GB speichert rund 5.000 Bilder lokal. Die tatsächliche Kapazität hängt von Dateiformat, Auflösung und Dateigröße ab.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SwitchBot stellt den KI Art Frame 2 vor TOKIO, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ - SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksysteme für das Zuhause, stellt heute den SwitchBot KI Art Frame 2 vor. Der digitale Kunstbilderrahmen mit farbigem E-Ink-Display fügt digitale Kunst …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     