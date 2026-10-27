Galeria startet mit Umsatzplus ins Weihnachtsgeschäft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die insolvente Warenhauskette Galeria sieht sich für das Weihnachtsgeschäft gut aufgestellt. Unmittelbar vor dessen Beginn liege der Umsatz deutlich über Vorjahr, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Mit kühleren Temperaturen sei man "sehr erfolgreich" in die Herbstsaison gestartet.

Die Belieferungsprozesse liefen "nach kurzfristigen Herausforderungen" wieder stabil, hieß es weiter. Auch temporär abgesperrte Sortimentsbereiche seien bereits seit einigen Tagen wieder vollständig für den Verkauf freigegeben. Auch Gutscheine könnten seit vergangener Woche wieder eingelöst und erworben werden. Überdies würden Bestellungen im Online-Shop wieder regulär bearbeitet und innerhalb der üblichen Zeiten geliefert.