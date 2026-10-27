RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie (Core EPS) liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Barmittelentwicklung sei wie schon im Vorquartal das Highlight - damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel weiter gesunken./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 167,4EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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