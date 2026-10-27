RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie (Core EPS) liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Barmittelentwicklung sei wie schon im Vorquartal das Highlight - damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel weiter gesunken./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 167,4EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

