🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Red Bull-Athlet Thomas van Tonder überquert 600 Klettergerüste unter der Bloukrans-Brücke

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Red Bull Bridge Bars: Der südafrikanische Weltmeister im Hindernislauf absolviert als Erster weltweit eine Überquerung von mehr als 280 Metern, 216 Meter über dem Fluss, in 47 Minuten und 37 Sekunden.

    GQEBERHA, Südafrika, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Red Bull-Athlet Thomas van Tonder (Südafrika) absolvierte als erster Mensch weltweit eine Überquerung des Bloukrans-Brückenbogens an 600 hängenden Affenstangen im Rahmen des Red Bull Bridge Bars. Der Weltmeister im Hindernislauf absolvierte die eigens dafür gebaute, über 280 Meter lange Strecke in 47 Minuten und 37 Sekunden.

    Thomas Van Tonder seen during the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa on October 26, 2026.

    Die Bloukrans-Brücke, 216 Meter über dem Fluss, verbindet die südafrikanischen Provinzen Westkap und Ostkap an der N2. Die Red Bull Bridge Bars folgten dem Brückenbogen über einen 45-Grad-Anstieg, ein kurzes flaches Stück in der Nähe des Scheitelpunkts und eine kontrollierte Abfahrt. Van Tonder durchquerte die Strecke in einem einzigen Versuch und war damit der erste Mensch, dem dies gelang.

    Nichts konnte an der Brücke angeschraubt oder angebohrt werden. Richard Lievaart, Leiter der Rigging-Abteilung und Sicherheitsdirektor bei Vertical Safety Systems, und sein Team bauten den Parcours mit zwei unabhängigen Sicherheitspunkten und ohne permanente Befestigungen.

    „Ich habe vollendet, was ich begonnen habe." „Ich habe mir ein großes, verrücktes Ziel gesetzt, und wir haben es tatsächlich geschafft", sagte Van Tonder.

    Der Überquerungstest prüfte die anhaltende Griffkraft und Ausdauer in drei Phasen: Der Aufstieg, der Gipfel und eine Abfahrt, bei der die Schwerkraft seine Geschwindigkeit zwischen den Stangen erhöhte. Red Bull Bridge Bars wurde entwickelt, um Van Tonder außerhalb des herkömmlichen Umfelds von Hindernisläufen zu testen.

    Van Tonder, ein Guinness-Weltrekordhalter, wurde 2019 OCR-Weltmeister über 100 Meter und gewann 2025 den ersten Red Bull Rancher Strong. Die Überquerung der Bloukrans-Brücke durch den von Red Bull unterstützten Athleten ist als Wiederholung auf Red Bull TV verfügbar.

    Laden Sie SI/MI-Materialien über den Red Bull Content Pool herunter: https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-21554
    Mehr für Medien > https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-21554
    Medienkontakt: service@redbullcontentpool.com

    Thomas van Tonder seen during the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa on October 26, 2026.

    Red Bull Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/red-bull-athlet-thomas-van-tonder-uberquert-600-klettergeruste-unter-der-bloukrans-brucke-302920838.html

     





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Red Bull-Athlet Thomas van Tonder überquert 600 Klettergerüste unter der Bloukrans-Brücke Red Bull Bridge Bars: Der südafrikanische Weltmeister im Hindernislauf absolviert als Erster weltweit eine Überquerung von mehr als 280 Metern, 216 Meter über dem Fluss, in 47 Minuten und 37 Sekunden.GQEBERHA, Südafrika, 27. Oktober 2026 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     