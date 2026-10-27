Red Bull-Athlet Thomas van Tonder überquert 600 Klettergerüste unter der Bloukrans-Brücke

GQEBERHA, Südafrika, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Red Bull-Athlet Thomas van Tonder (Südafrika) absolvierte als erster Mensch weltweit eine Überquerung des Bloukrans-Brückenbogens an 600 hängenden Affenstangen im Rahmen des Red Bull Bridge Bars. Der Weltmeister im Hindernislauf absolvierte die eigens dafür gebaute, über 280 Meter lange Strecke in 47 Minuten und 37 Sekunden.

Red Bull Bridge Bars: Der südafrikanische Weltmeister im Hindernislauf absolviert als Erster weltweit eine Überquerung von mehr als 280 Metern, 216 Meter über dem Fluss, in 47 Minuten und 37 Sekunden.

Die Bloukrans-Brücke, 216 Meter über dem Fluss, verbindet die südafrikanischen Provinzen Westkap und Ostkap an der N2. Die Red Bull Bridge Bars folgten dem Brückenbogen über einen 45-Grad-Anstieg, ein kurzes flaches Stück in der Nähe des Scheitelpunkts und eine kontrollierte Abfahrt. Van Tonder durchquerte die Strecke in einem einzigen Versuch und war damit der erste Mensch, dem dies gelang.

Nichts konnte an der Brücke angeschraubt oder angebohrt werden. Richard Lievaart, Leiter der Rigging-Abteilung und Sicherheitsdirektor bei Vertical Safety Systems, und sein Team bauten den Parcours mit zwei unabhängigen Sicherheitspunkten und ohne permanente Befestigungen.

„Ich habe vollendet, was ich begonnen habe." „Ich habe mir ein großes, verrücktes Ziel gesetzt, und wir haben es tatsächlich geschafft", sagte Van Tonder.

Der Überquerungstest prüfte die anhaltende Griffkraft und Ausdauer in drei Phasen: Der Aufstieg, der Gipfel und eine Abfahrt, bei der die Schwerkraft seine Geschwindigkeit zwischen den Stangen erhöhte. Red Bull Bridge Bars wurde entwickelt, um Van Tonder außerhalb des herkömmlichen Umfelds von Hindernisläufen zu testen.

Van Tonder, ein Guinness-Weltrekordhalter, wurde 2019 OCR-Weltmeister über 100 Meter und gewann 2025 den ersten Red Bull Rancher Strong. Die Überquerung der Bloukrans-Brücke durch den von Red Bull unterstützten Athleten ist als Wiederholung auf Red Bull TV verfügbar.

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