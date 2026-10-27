JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz einer hohen Messlatte überraschend stark abgeschnitten sowie die Jahresziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 82,80EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

