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    Dritter Gewinntag: Dell Technologies Registered (C) gewinnt erneut

    Besonders beachtet!

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    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) legt um 3,70 % auf 434,75 Euro zu.

    Besonders beachtet! - Dritter Gewinntag: Dell Technologies Registered (C) gewinnt erneut
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Der Kurs von Dell Technologies Registered (C) steigt den dritten Handelstag in Folge. Das Unternehmen erweitert sein Angebot für Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit in KI-Umgebungen, Identitätssystemen und IT-Infrastrukturen. Im Wettbewerbsumfeld überwiegen ebenfalls die Kursgewinne, während IBM und HP nachgeben.

    Dell Technologies Registered (C) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2026

    Wer bereits seit drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +11,24 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +9,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dell Technologies Registered (C) einen Anstieg von +303,68 %.

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    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,54 Mrd. € wert.

    Dell Technologies Strengthens Cybersecurity and Resilience Across AI Environments, Identity and Infrastructure


    Dell Technologies (NYSE: DELL) expands its cybersecurity and resilience portfolio across the AI environments, identity systems and infrastructure that attackers increasingly target and organizations cannot run without. The announcement includes new …

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,72 %. Über 5 Jahre lag sie bei 55,54 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. IBM notiert im Minus, mit -0,35 %. NetApp notiert im Plus, mit +2,04 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +2,77 % zu HP notiert im Minus, mit -1,00 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,01 %
    1 Monat -10,61 %
    3 Monate +11,24 %
    1 Jahr +214,56 %
    Stand: 27.10.2026, 14:55 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Dell Technologies Registered (C) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Dell Technologies Registered (C)

    +6,06 %
    +9,01 %
    -10,61 %
    +11,24 %
    +214,56 %
    +606,27 %
    +805,28 %
    +3.664,71 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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