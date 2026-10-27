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    Aktie ist günstig wie selten: Analysten rechnen ASML neu durch

    Markt viel zu pessimistisch

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    Zu viele Investoren, zu viel Fantasie? Die UBS hält dagegen. Nach ihrer Rechnung hat der Markt bei ASML schon die Hälfte der KI-Gewinne abgeschrieben. Das Kursziel bleibt bei 2.400 Euro.

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    Markt viel zu pessimistisch - Aktie ist günstig wie selten: Analysten rechnen ASML neu durch
    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Wer derzeit über ASML spricht, hört zwei Einwände: Die großen Fonds seien längst investiert, die Aktie schlicht überlaufen. Die UBS dreht die Debatte um und fragt, was im Kurs von zuletzt 1.430 Euro wirklich steckt. Ihr Befund: deutlich weniger Optimismus als gedacht.

    Ausgangspunkt ist ein Gewinn je Aktie von rund 85 Euro für 2028, mit dem institutionelle Anleger laut UBS kalkulieren. Wäre ASML ohne KI-Boom so gewachsen wie zwischen 2011 und 2021, läge er nur bei 40 bis 45 Euro.

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    Gut die Hälfte des erwarteten Gewinns hängt also an der künstlichen Intelligenz. Bewertet man den klassischen Teil mit historischen Multiplikatoren, bleibt für das KI-Geschäft nur ein KGV von etwa 11. Heißt: Der Markt hat rund 50 Prozent der KI-Gewinne schon abgeschrieben.

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    Die Analysten übersetzen das in Rechenzentrumsleistung. Jedes Gigawatt KI-Kapazität bringe 500 bis 900 Millionen Euro an Lithografie-Ausgaben und damit etwa 2 Prozent des Gewinns je Aktie. Der eingepreiste Abschlag entspreche rund 25 Gigawatt, die aus den Planungen für 2027 und 2028 verschwinden, also etwa einem Fünftel der erwarteten Nachfrage.

    Auch der Markt für Chipanlagen muss nicht ins Extreme wachsen. Für 85 Euro Gewinn reichen laut UBS 115 bis 120 ausgelieferte EUV-Systeme bei einem Branchenvolumen von 250 bis 275 Milliarden US-Dollar. Die oft genannten 300 Milliarden braucht es nicht. Gemessen an den eigenen Schätzungen kostet die Aktie nur das 22-Fache des Gewinns von 2027 und das 15-Fache von 2028, historisch angemessen wären laut UBS eher 25 bis 29.

    Im Vergleich zu US-Konkurrenten ist ASML zudem so günstig wie selten: Der Bewertungsaufschlag liegt bei 4 Prozent, im Zehnjahresschnitt waren es 80 Prozent. Die UBS bleibt bei Buy mit einem Kursziel von 2.400 Euro, das entspricht rund 68 Prozent Potenzial.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 1.439EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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