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    Pentair springt um 10,28 % – Quartalsumsatz sinkt

    Im Blickpunkt

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    Die Pentair-Aktie klettert um 10,28 %, liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin mit 42,21 % im Minus.

    Im Blickpunkt - Pentair springt um 10,28 % – Quartalsumsatz sinkt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Pentair meldet für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 976 Millionen US-Dollar und damit einen Rückgang um 4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein eindeutiger Auslöser für den Kurssprung lässt sich daraus nicht ableiten. Eine einheitliche Branchenbewegung gibt es nicht: Danaher und Ecolab legen leicht zu, während Xylem um 9,23 % abrutscht.

    Pentair Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2026

    Der Kurs der Pentair Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,06 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,27 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Pentair eine negative Entwicklung von -42,21 % erlebt.

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    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Pentair Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,72 %
    1 Monat +10,27 %
    3 Monate -6,06 %
    1 Jahr -44,97 %
    Stand: 27.10.2026, 15:00 Uhr

    Die Aktie von Pentair erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -3,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,96 %, über 10 Jahre bei 4,09 %.

    Informationen zur Pentair Aktie

    Pentair bietet nachhaltige Wasserlösungen, ist führend in Wasseraufbereitung und Filtration, konkurriert mit Xylem und A. O. Smith, und punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

    Es gibt 160 Mio. Pentair Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,69 Mrd.EUR € wert.

    Pentair Reports Third Quarter 2026 Results


    Pentair plc (NYSE: PNR), a leader in helping the world sustainably move, improve and enjoy water, life’s most essential resource, today announced third quarter 2026 sales of $976 million. Sales were down 4 percent compared to sales for the same …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Ecolab notiert im Plus, mit +1,16 %. Xylem notiert im Minus, mit -9,23 %.

    Pentair Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Pentair Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Pentair Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Pentair

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    -47,55 %
    -9,37 %
    -22,64 %
    +48,06 %
    +52,23 %
    ISIN:IE00BLS09M33WKN:A115FG
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