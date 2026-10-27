Der schwedische Rüstungskonzern Saab baut seine industrielle Präsenz in Kanada aus. Gemeinsam mit drei großen kanadischen Luftfahrtunternehmen will der Konzern die Voraussetzungen schaffen, um den Kampfjet Gripen E vor Ort zu produzieren und langfristig zu betreuen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die kanadische Regierung für das Flugzeug entscheidet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Saab plant eine Zusammenarbeit mit CAE, IMP Aerospace & Defence und Magellan Aerospace. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein landesweites Netzwerk für Produktion, Endmontage, Wartung und Weiterentwicklung des Gripen E aufbauen. Auch die Ausbildung von Piloten und Technikern sowie die langfristige technische Betreuung sollen in Kanada erfolgen.

"Kanadas Kampfflugzeugkapazitäten sind eine langfristige nationale Investition", sagte Saab-Chef Micael Johansson. Gemeinsam mit den Partnern wolle der Konzern ein starkes industrielles Ökosystem schaffen, das die Verteidigungsfähigkeit des Landes stärke und langfristige technologische Vorteile bringe.

Mit IMP hat Saab bereits eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Unternehmen soll in Kanada eine Endmontagelinie für den Gripen aufbauen. Darüber hinaus übernimmt IMP die elektrische Montage und die Betreuung der kanadischen Flugzeuge während ihrer Einsatzzeit.

Neue Aufträge für die Luftfahrtindustrie

Auch Magellan Aerospace soll eine wichtige Rolle übernehmen. Eine bereits vereinbarte Absichtserklärung sieht vor, dass das Unternehmen künftig Flugzeugstrukturen, Verbundwerkstoffbauteile und weitere Strukturkomponenten in Kanada fertigt.

CAE wiederum soll die Ausbildung von Kampfjetpiloten und Technikern unterstützen. Das Unternehmen bringt zudem seine Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Missionssystemen ein. Saab und CAE hatten dazu bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Partner sehen in dem möglichen Auftrag Chancen für die heimische Industrie. IMP-Präsident David Gossen erklärte, die geplanten Produktionskapazitäten könnten langfristig auch über Kanada hinaus Bedeutung gewinnen. Das Unternehmen sehe die Möglichkeit, Flugzeuge für internationale Gripen-Kunden zu produzieren und zu betreuen.

Saab will Kanadas Verteidigungsindustrie stärken

Die geplante Zusammenarbeit soll neue Arbeitsplätze schaffen und Fachwissen in Bereichen wie Hightech-Fertigung, modernen Werkstoffen und digital gestützter Systementwicklung aufbauen. Zugleich könnte Kanada unabhängiger bei der Produktion und Wartung seiner Kampfflugzeuge werden.

Saab arbeitet nach eigenen Angaben außerdem mit weiteren kanadischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um das industrielle Netzwerk auszubauen. Ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, hängt jedoch von der Entscheidung der kanadischen Regierung über eine mögliche Beschaffung des Gripen E ab.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion