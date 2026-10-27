Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose
ROUNDUP/Zero Sugar gefragt
- Coca-Cola hebt Jahresziele nach starkem Quartal an
- Umsatz wächst organisch um gut sieben Prozent
- EPS-Ziel steigt auf mindestens elf Prozent Zuwachs
(Kurs angepasst am Ende des 1. Absatzes angepasst.)
ATLANTA (dpa-AFX) - Coca-Cola hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele. Im dritten Jahresviertel hatte der US-Getränkekonzern von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz seiner Softdrinks und leicht angezogenen Preisen profitiert. Ausgerechnet im Heimatmarkt enttäuschte die Entwicklung jedoch. Die Aktie gab im frühen Handel leicht nach.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Unternehmenschef Henrique Braun nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von mindestens fünf Prozent, wie der Konzern am Dienstag zur Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte. Zuletzt hatte Coca-Cola noch im Juli die Ziele angehoben. Da standen noch rund 5 Prozent organischer Zuwachs im Plan.
Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um gut 7 Prozent auf fast 13,4 Milliarden Dollar (etwa 12 Mrd Euro). Auch organisch, also Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, lag das Plus in dieser Höhe. Schub gab vor allem das Geschäft in Lateinamerika, wo der Konzern ein organisches Plus von 16 Prozent verbuchte. Nordamerika schnitt mit plus drei Prozent im regionalen Vergleich am schlechtesten ab. Die Volumina, die der Konzern in verkauften Getränkekisten bemisst, blieben dort lediglich stabil. Der Anstieg bei der Kernmarke sei durch Rückgänge bei Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee wettgemacht worden, hieß es vom Konzern zur Begründung.
Andrea Teixeira von der US-Bank JPMorgan sprach zwar von einer leicht enttäuschenden organischen Umsatzentwicklung in Nordamerika. Generell habe der Konzern aber starke Resultate bei hohen Erwartungen geliefert. Dabei habe zum vierten Quartal in Folge das organische Umsatzwachstum von Coca-Cola die Erwartungen übertroffen, und zwar dank einer besser als prognostizierten Absatzentwicklung. Operativ hebe sich der Konzern zudem von anderen Basiskonsumgüterherstellern ab, die mit dem inflationären Kostendruck zu kämpfen haben.
Operativ verdiente der Konzern im Berichtszeitraum fast 4,5 Milliarden Dollar, das waren zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Vergleich um acht Prozent auf gut 4 Milliarden Dollar. Zudem fiel das vergleichbare Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg auf 0,91 Dollar etwas besser aus als gedacht. Auch für diese von Analysten stark beachtete Kennziffer erhöhte das Management seine Jahresziele - erwartet wird nun ein Zuwachs von mindestens elf Prozent. Zuvor hatte Coca-Cola hier noch plus neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt./tav/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 83,08 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +14,71 %/+25,57 % bedeutet.
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Beim Saufen kennen sich die Mönche schon seit jeher aus
"Stammt Coca-Cola ursprünglich aus einem Kloster?"
wenn Du in in Coca-Cola investiert bist hast Du doch hoffentlich einen längeren Anlagehorizont, als wenige Wochen...Ob Ende des Monats, Jahres, Jahrzehnts... Wird schon wieder auf / über 75 Euro gehen. Ich hoffe eher, dass wir tiefer gehen um noch kräftig nachzulangen.
Ich habe als meiner Tochter als erstes ins Jugenddepot ein paar Coca-Cola reingelegt. Ziel 50, 60 + X Jahre, Jahrzehnte!!
Wenn ich "Monatsende" lese muss ich Schmunzeln...
Warum bist Du in Coca-Cola investiert?
Was ist Dein Ziel / Plan?
Habe ernsthaftes Interesse an Deiner Antwort, um zu verstehen und zu lernen.
VG und in diesem Sinne zum Wohl 🍻
bin schon engagiert...leider aber kleine Postion....werde in einigen jahren zukaufen wenn es mal wieder wie eine Delle im 3 oder 5 Jahres Chart aussieht....