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    IG Metall lehnt erstes Angebot ab - Warnstreiks kommen

    ROUNDUP 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall lehnt das Angebot als zu niedrig ab
    • Angebot: Einmalzahlung, 1,3 Prozent ab Juli 2028
    • Warnstreiks drohen, IG Metall fordert fünf Prozent
    ROUNDUP 2 - IG Metall lehnt erstes Angebot ab - Warnstreiks kommen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: weitere Details)

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei den regionalen Tarifverhandlungen für die gut 3,7 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ein erstes Angebot der Arbeitgeber abgelehnt. "Dieses Angebot setzt zu spät ein, ist zu niedrig, die Laufzeit ist zu lang und es steckt wenig Zukunft drin. Es bleibt deutlich hinter den Erwartungen und Bedürfnissen der Beschäftigten zurück", erklärte beispielsweise der NRW-Bezirksleiter Knut Giesler. Man weise es "entschieden" zurück.

    In den Augen der IG Metall gleicht das Angebot nicht einmal ansatzweise die aktuelle Preissteigerung aus. Statt die Kaufkraft der Beschäftigten zu stärken, würde es zu weiteren Reallohnverlusten führen - "faktische eine Minus-Runde". Das sei nicht nur unfair gegenüber den Beschäftigten, sondern auch wirtschaftspolitisch falsch.

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    Warnstreiks zeichnen sich ab

    Damit zeichnen sich nach zwei Verhandlungsrunden Warnstreiks ab, die nach dem Ende der Friedenspflicht bereits ab diesem Sonntag (1. November) möglich sind. In NRW soll darüber am Samstag die Tarifkommission entscheiden.

    Auch im Südwesten stehen die Zeichen auf Warnstreik. Man werde mit Ablauf der Friedenspflicht mit Warnstreiks den Druck in den Betrieben erhöhen, damit die Arbeitgeber ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, kündigte die regionale IG Metall an. Bezirksleiterin Barbara Resch erklärte: "Die Arbeitgeber müssen sich bewegen. Sonst sorgen die Beschäftigten in den Betrieben dafür."

    Einmalzahlung im ersten Jahr

    Erstmals in der Tarifgeschichte hatten die Arbeitgeberverbände in fünf Tarifbezirken gleichzeitig ein abgestimmtes Angebot auf den Tisch gelegt. Eine tabellenwirksame Entgelterhöhung um 1,3 Prozent soll demnach im Juli 2028 greifen, wie der Dachverband Gesamtmetall in Berlin mitteilte. Für das kommende Jahr schlagen sie im Juli eine Einmalzahlung in Höhe von 1 Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts vor.

    Diese Zahlung soll dem Vorschlag zufolge bei Unternehmen ausgesetzt werden können, die kaum noch Geld verdienen. Bislang gilt für eine gleichartige "automatische Differenzierung" anderer Entgeltbestandteile eine Grenze von 2,3 Prozent Nettoumsatzrendite. Nach Angaben von Südwestmetall müssten in Baden-Württemberg die knappe Hälfte (45 Prozent) der Betriebe nicht zahlen, weil sie derzeit Verluste machten oder unterhalb der Grenze verdienten.

    Gewerkschaft fordert fünf Prozent

    Die IG Metall hat für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer deutlich kürzeren Laufzeit von zwölf Monaten verlangt. Zudem will sie Vereinbarungen zur Sicherung von Betrieben und Arbeitsplätzen treffen.

    Die Arbeitgeber legten ihre Offerte zum Auftakt der zweiten Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und im Norden vor. Die übrigen Tarifgebiete sollen folgen.

    Sparrunden mit dem Betriebsrat?

    Die Arbeitgeber wollen dem Vorschlag zufolge eine neue Verhandlungsmöglichkeit auf betrieblicher Ebene einführen, wenn Investitionen, Innovationen, Standorte und Beschäftigung gesichert werden müssten. Für solche Verhandlungen wären dann die Betriebsräte und nicht mehr wie bislang die Gewerkschaft zuständig.

    NRW-Bezirkschef Giesler kritisierte auch diesen Vorschlag. Nach seiner Auffassung sollen damit Personalkosten reduziert werden. Die Beschäftigten müssten Investitionen in die Zukunft dann selbst erkaufen. "Wer Leistung, Wandel und Zukunft einfordert, muss jedoch bereit sein, in die Menschen zu investieren, die diesen Wandel Tag für Tag tragen und sollte sie nicht zu Sündenböcken der aktuellen wirtschaftlichen Situation machen."/wim/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 56,88 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +22,94 %/+95,93 % bedeutet.





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