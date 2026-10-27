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    Ein professionelles Allround-Zeichentablet verbindet Inspiration von unterwegs mit professioneller Gestaltung

    XPPen bringt Magic Pro 13 auf den Markt

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    LOS ANGELES, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- XPPen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kunstinnovationen, bringt heute offiziell das Magic Pro 13 auf den Markt, ein professionelles Zeichentablet für alle Einsatzbereiche, das dank seines branchenweit ersten hardwarebasierten Grafikdisplay-Modus auch als Zeichendisplay auf Desktop-Niveau genutzt werden kann. Es kombiniert den X4 Smart Chip Stylus, ein papierähnliches 3K-Display mit 120 Hz sowie eine enge Integration von Hardware und Software für vielseitige digitale Zeichenerlebnisse.

    Nach seiner Premiere auf der IFA 2026 erhielt das Magic Pro 13 vier Auszeichnungen als „Best of IFA 2026" von Gadgety Awards, TechRadar, Yanko Design und Android Headlines, die den innovativen Charakter des Geräts sowie sein Konzept zur Verbindung von mobilem Zeichnen mit professionellen Desktop-Workflows würdigten.

    „Künstler brauchen kreative Werkzeuge, die sich an ihre Arbeitsweise anpassen, unabhängig davon, wo sie kreativ tätig sind", sagte Brian Huang, Marketingleiter bei XPPen. „Das Magic Pro 13 ist das branchenweit erste 2-in-1-Gerät, das sowohl als eigenständiges Zeichentablet als auch als professionelles Zeichendisplay fungiert und Kreativen mehr Flexibilität bei der Entwicklung ihrer Ideen bietet. Wir sind der Ansicht, dass sich kreative Werkzeuge gemeinsam mit Künstlern weiterentwickeln sollten, um ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken."

    Branchenweit erster hardwarebasierter Grafikdisplay-Modus

    Ein Hauptmerkmal des Magic Pro 13 ist der branchenweit erste hardwarebasierte Grafikdisplay-Modus in der Kategorie der digitalen Zeichenpads. Mit einem einzigen vollwertigen USB-C-Kabel lässt es sich als professionelles Zeichendisplay an einen kompatiblen PC anschließen. Die eigens dafür entwickelte Hardwarearchitektur unterstützt eine Auflösung von bis zu 3K bei 120 Hz mit nativer Farbwiedergabe sowie Stifteingabe mit extrem niedriger Latenz. Der Stift behält seine volle Funktionalität, einschließlich 16K-Druckstufen, Neigungserkennung, Vorschau bei schwebendem Stift sowie frei belegbarer Seitentasten, und ermöglicht so einen nahtlosen Übergang vom Skizzieren unterwegs zur weiteren Ausarbeitung am Computer.

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    PR Newswire (dt.)
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