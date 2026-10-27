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    Ciklum und NiCE kooperieren, um Agentic AI in das Kundenerlebnis von Unternehmen zu integrieren

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    Ciklum und NiCE kooperieren, um Agentic AI in das Kundenerlebnis von Unternehmen zu integrieren

    LONDON, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ciklum, ein weltweit tätiges Unternehmen für Experience Engineering, gab heute eine strategische Technologiepartnerschaft mit NiCE (NASDAQ: NICE) wurde entwickelt, um Unternehmen in der EMEA-Region dabei zu helfen, agentenbasierte KI-Strategien in geregelte, produktionsreife Kundenserviceprozesse umzusetzen.

    Die Investitionen von Unternehmen in KI nehmen zu, doch viele Kundenerlebnisprogramme stecken weiterhin im Pilotstadium fest, wobei die KI von den Kanälen, Daten und Betriebssystemen getrennt ist, die die Customer Journey prägen. Gemeinsam werden NiCE und Ciklum Unternehmen dabei unterstützen, KI in den Live-Betrieb zu integrieren und die Ergebnisse anhand der Erstanrufquote, der Kundenzufriedenheit, der Bearbeitungszeit, der Kosten pro Kontakt und der Produktivität der Agenten zu messen.

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    NiCE und Ciklum arbeiten zusammen, um Unternehmen dabei zu helfen, Kundenservice über Sprach- und digitale Kanäle hinweg zu betreiben, wobei KI-Agenten und menschliche Agenten als ein einziger Betrieb zusammenarbeiten. Die Partnerschaft verbindet die CXone-Plattform von NiCE und die agentenbasierten KI-Fähigkeiten von NiCE Cognigy mit der technischen Präzision und der Expertise im Bereich Experience Design von Ciklum.

    Gemeinsame Kunden profitieren von:

    • Schnellere, konsistentere Auflösung. KI-Agenten, die so konzipiert sind, dass sie kanalübergreifende Arbeitsabläufe abschließen und kontextbezogen übergeben, wenn menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist.
    • Produktivere Teams. Wiederkehrende, umfangreiche Arbeiten werden automatisiert, damit sich die Agenten auf komplexe, hochwertige Gespräche konzentrieren können.
    • Geringere Betriebsreibung. KI wird mit Contact-Center-, CRM-, Wissens- und Backoffice-Systemen verbunden, anstatt eine weitere isolierte Schicht zu bilden.
    • Lieferung in Produktionsqualität. Strategie, Implementierung, Test, Steuerung, Überwachung und vereinbarte Erfolgskriterien für Live-Umgebungen.

    „Agentic AI schafft echten Mehrwert, wenn es die Ergebnisse für Kunden und Unternehmen verbessert. Durch die Kombination der CX-KI-Plattform von NiCE mit der Fähigkeit von Ciklum, ansprechende Customer Journeys zu entwerfen, zu vereinfachen und zu gestalten, können wir Unternehmen dabei helfen, über isolierte Pilotprojekte hinauszugehen und vom ersten Tag an messbare Ergebnisse zu erzielen. Hier hört Kundenservice auf, ein Kostenfaktor zu sein, und wird zu einem Wettbewerbsvorteil."
    — Petr Lukasik, Chief Digital and Delivery Officer, Ciklum

    „Wenn wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, bedeutet das, dass Kunden eine Lösung erhalten und Mitarbeiter sinnvolle Arbeit bekommen. Um beides in großem Umfang zu realisieren, ist ein Kundenservice erforderlich, der als einheitlicher Prozess abläuft und bei dem für jede Interaktion der richtige Mitarbeiter – ob Mensch oder KI – zuständig ist. Ciklum verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung groß angelegter digitaler Lösungen. Dank der umfassenden Expertise in den Bereichen Engineering und Experience Design, die hinter NiCE Cognigy und NiCE CXone steht, können wir mehr Unternehmen in der EMEA-Region dabei unterstützen, ihre komplexesten Serviceherausforderungen zu meistern und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."
    — Keith Jackson, VP, Partner Sales, International, NiCE

    Über Ciklum

    Ciklum ist ein globales KI-gestütztes Experience Engineering-Unternehmen, das die Art und Weise, wie die Welt Technologie entwickelt, Innovationen hervorbringt und erlebt, neu definiert. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.000 Ingenieure in EMEA, den USA und APAC und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Produktentwicklung und KI – von grundlegender KI und agentenbasierter Automatisierung bis hin zu beschleunigter Softwareentwicklung, die nachhaltigen Wert schafft.

    Informationen zu NiCE

    NiCE (NASDAQ: NICE) transformiert die Welt mit KI, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Plattformen von NiCE, denen Unternehmen in über 150 Ländern weltweit vertrauen, werden branchenübergreifend eingesetzt und verbinden Menschen, Systeme sowie Arbeitsabläufe, um in großem Umfang intelligenter zu arbeiten, die Leistung im gesamten Unternehmen zu steigern und nachweislich messbare Ergebnisse zu erzielen.

    Kontakt für Unternehmensmedien

    Nelya Rudnytska | rune@ciklum.com 
    Christopher Irwin-Dudek | media@nice.com

     

    Ciklum & NiCE Cognigy



      

     

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