XCMG setzt schweres Gerät zur Unterstützung der Rettungsarbeiten nach Gebäudeeinsturz in Nairobi ein

XUZHOU, China, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am 25. Oktober berichtete, beteiligte sich die XCMG Group an Rettungsmaßnahmen und unterstützte die örtlichen Einsatzkräfte dabei, nach dem Einsturz eines im Bau befindlichen Gebäudes in Nairobi am 23. Oktober zwei Menschen zu retten.

Das 18-stöckige Gebäude stürzte am Nachmittag des 23. Oktober im Stadtteil Eastleigh der kenianischen Hauptstadt ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Geschäfte im Erdgeschoss geöffnet und Bauarbeiter vor Ort. Nach dem Einsturz eilten die kenianischen Streitkräfte, das Rote Kreuz und die Polizei zum Unfallort, um Such- und Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Die große Menge an Trümmern und die dicken Schichten eingestürzter Betonplatten machten den dringenden Einsatz von schwerem Hebe- und Abbruchgerät erforderlich.

Die kenianische Niederlassung von XCMG leitete ihre Notfallmaßnahmen ein, sobald sie von dem Einsturz erfuhr. Das Team begab sich zum Unglücksort, um sich mit dem kenianischen Nationalen Katastropheneinsatzzentrum und den Rettungskräften der Polizei abzustimmen. Auf eine Bitte um Unterstützung hin entsandte XCMG noch am selben Tag einen Bagger zum Unglücksort, gefolgt von einem 25-Tonnen-Kran am nächsten Tag. Alle Geräte und das gesamte Personal arbeiteten unter der Leitung des Rettungsteams vor Ort, um Menschen zu befreien, die unter den Trümmern eingeklemmt waren, und Zugangswege freizuräumen.

William Sifuna Watitwa, Personalbeauftragter der Polizei für die Subregion Nairobi-Nord, erklärte gegenüber Xinhua, dass der Bagger entscheidend zur Befreiung der beiden Überlebenden beigetragen habe. Er sagte, der Kran habe es den Einsatzkräften ermöglicht, schwere Trümmer von oben anzuheben, wodurch das Gewicht der Trümmer verringert und der Zugang zu Bereichen verbessert wurde, in denen sich Überlebende befinden könnten.

„Als chinesisches Unternehmen, das seit vielen Jahren in Kenia tätig ist, sind wir Teil der lokalen Gemeinschaft und stehen ihr in Zeiten der Not zur Seite", sagte Fredrick Nyasani, Verwaltungsmitarbeiter in der kenianischen Niederlassung von XCMG. „In einem Notfall wie diesem hat XCMG sowohl die Verantwortung als auch die Pflicht, unsere Spezialausrüstung und unser technisches Personal einzusetzen, um alles zu tun, um die kenianischen Rettungsteams bei der Rettung von Menschenleben zu unterstützen."

Nach Angaben von Regierungsvertretern vom 25. Oktober galten fünf Menschen weiterhin als vermisst, vier wurden im Krankenhaus behandelt.

Das Rettungsteam von XCMG wird die lokalen Rettungsmaßnahmen weiterhin unterstützen und vor Ort bleiben, bis seine Arbeit abgeschlossen ist.

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