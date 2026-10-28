🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu SoFi Technologies

    40 Prozent Kurspotenzial! Diese abgestürzte Aktie startet jetzt durch

    Fintech-Aktie vor Comeback

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seit Jahresbeginn hat die SoFi-Aktie mehr als 40 Prozent verloren. Doch jetzt überrascht die Digitalbank mit Rekordzahlen und einer kräftig erhöhten Prognose. Steht die Aktie vor einer spektakulären Aufholjagd?

    Für Sie zusammengefasst
    Fintech-Aktie vor Comeback - 40 Prozent Kurspotenzial! Diese abgestürzte Aktie startet jetzt durch
    Foto: Cristian Bonaviri - Sipa USA

    Die Aktionäre von SoFi Technologies brauchten zuletzt starke Nerven. Obwohl die US-Digitalbank bereits mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal überzeugt hatte, blieb die erhoffte Kurserholung aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

    Doch jetzt könnte die Trendwende bevorstehen: Nach überraschend starken Quartalszahlen, einer angehobenen Jahresprognose und einem optimistischen Ausblick auf 2027 sprang die Aktie am Dienstag vorbörslich zeitweise um rund neun Prozent nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Social Capital Hedosophia Holdings Corp V!
    Long
    14,35€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 7,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,40€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Im dritten Quartal steigerte SoFi seinen bereinigten Umsatz um 44 Prozent auf den Rekordwert von 1,37 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich rund 1,25 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,18 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 0,16 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA kletterte sogar um 70 Prozent auf knapp 470 Millionen US-Dollar.

    17 Millionen Kunden und noch lange kein Ende

    Besonders beeindruckend entwickelte sich die Kundenzahl. Mit einem Zuwachs von 35 Prozent erreichte SoFi erstmals 17,1 Millionen Mitglieder. Insgesamt nutzen diese mittlerweile 26,7 Millionen Finanzprodukte. Auch das Kreditgeschäft boomt. Das Volumen neu vergebener Kredite erreichte mit 16,9 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert.

    Jetzt werden die Prognosen pulverisiert

    Für 2026 erwartet SoFi nun einen bereinigten Umsatz von 5,04 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte lediglich 4,87 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Management mit 0,61 US-Dollar statt der bisher erwarteten 0,60 US-Dollar.

    Noch spannender fällt der Ausblick auf 2027 aus: Der Umsatz soll um weitere 27 Prozent auf rund 6,4 Milliarden US-Dollar steigen. Gleichzeitig peilt SoFi einen Gewinn von 0,90 US-Dollar je Aktie an. Analysten hatten bislang nur 0,83 US-Dollar auf dem Zettel.

    SoFi Technologies

    +13,42 %
    +11,11 %
    -0,55 %
    -2,32 %
    -47,08 %
    +115,79 %
    -16,20 %
    -27,59 %
    ISIN:US83406F1021WKN:A2QPMG
    SoFi Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mein Tipp: Diese Wachstumsaktie ist einen Kauf wert

    Die operative Entwicklung steht in deutlichem Gegensatz zum bisherigen Kursverlauf. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 für 2026 und nur noch rund 17,7 für 2027 erscheint die Aktie angesichts des hohen Gewinnwachstums nicht übermäßig teuer.

    Zusätzliche Fantasie liefern die Analysten: 26 Experten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 20,22 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht das einem Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent.

    Natürlich bleiben Kreditrisiken und eine mögliche Abkühlung der US-Wirtschaft zu beachten. Doch die Kombination aus starkem Kundenwachstum, steigender Profitabilität und gesenkter Bewertung macht SoFi für risikobereite Anleger attraktiv. Mutige Anleger können zugreifen.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fintech-Aktie vor Comeback 40 Prozent Kurspotenzial! Diese abgestürzte Aktie startet jetzt durch Seit Jahresbeginn hat die SoFi-Aktie mehr als 40 Prozent verloren. Doch jetzt überrascht die Digitalbank mit Rekordzahlen und einer kräftig erhöhten Prognose. Steht die Aktie vor einer spektakulären Aufholjagd?

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     