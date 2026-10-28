40 Prozent Kurspotenzial! Diese abgestürzte Aktie startet jetzt durch

Doch jetzt könnte die Trendwende bevorstehen: Nach überraschend starken Quartalszahlen, einer angehobenen Jahresprognose und einem optimistischen Ausblick auf 2027 sprang die Aktie am Dienstag vorbörslich zeitweise um rund neun Prozent nach oben.

Die Aktionäre von SoFi Technologies brauchten zuletzt starke Nerven. Obwohl die US-Digitalbank bereits mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal überzeugt hatte, blieb die erhoffte Kurserholung aus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 40 Prozent an Wert verloren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Im dritten Quartal steigerte SoFi seinen bereinigten Umsatz um 44 Prozent auf den Rekordwert von 1,37 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich rund 1,25 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,18 US-Dollar und übertraf damit die Markterwartung von 0,16 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA kletterte sogar um 70 Prozent auf knapp 470 Millionen US-Dollar.

17 Millionen Kunden und noch lange kein Ende

Besonders beeindruckend entwickelte sich die Kundenzahl. Mit einem Zuwachs von 35 Prozent erreichte SoFi erstmals 17,1 Millionen Mitglieder. Insgesamt nutzen diese mittlerweile 26,7 Millionen Finanzprodukte. Auch das Kreditgeschäft boomt. Das Volumen neu vergebener Kredite erreichte mit 16,9 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert.

Jetzt werden die Prognosen pulverisiert

Für 2026 erwartet SoFi nun einen bereinigten Umsatz von 5,04 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte lediglich 4,87 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Management mit 0,61 US-Dollar statt der bisher erwarteten 0,60 US-Dollar.

Noch spannender fällt der Ausblick auf 2027 aus: Der Umsatz soll um weitere 27 Prozent auf rund 6,4 Milliarden US-Dollar steigen. Gleichzeitig peilt SoFi einen Gewinn von 0,90 US-Dollar je Aktie an. Analysten hatten bislang nur 0,83 US-Dollar auf dem Zettel.

Mein Tipp: Diese Wachstumsaktie ist einen Kauf wert

Die operative Entwicklung steht in deutlichem Gegensatz zum bisherigen Kursverlauf. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,7 für 2026 und nur noch rund 17,7 für 2027 erscheint die Aktie angesichts des hohen Gewinnwachstums nicht übermäßig teuer.

Zusätzliche Fantasie liefern die Analysten: 26 Experten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 20,22 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht das einem Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent.

Natürlich bleiben Kreditrisiken und eine mögliche Abkühlung der US-Wirtschaft zu beachten. Doch die Kombination aus starkem Kundenwachstum, steigender Profitabilität und gesenkter Bewertung macht SoFi für risikobereite Anleger attraktiv. Mutige Anleger können zugreifen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!