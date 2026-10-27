Coinbase, Robinhood und Circle: Wer hat die besten Aussichten?

Die Investmentbank Bernstein hat ihre Prognosen für Coinbase, Robinhood und Circle überarbeitet. Während die Analysten ihre Erwartungen für Coinbase drastisch senken, sehen sie bei Robinhood und Circle erhebliches Wachstumspotenzial. Starinvestorin Cathie Wood setzt unterdessen Millionen auf Circle.

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Der schwache Kryptohandel belastet zunehmend das Geschäft von Coinbase. Bernstein senkte deshalb das Kursziel von 330 auf 250 US-Dollar und kürzte seine Umsatzprognose für 2026 um 32 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar.

Statt eines Gewinns von 5,97 US-Dollar je Aktie rechnen die Analysten inzwischen mit einem Verlust von 2,60 US-Dollar. Langfristig sehen sie dennoch Wachstumschancen. Prognosemärkte und Derivate könnten Coinbase bis 2028 einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar einbringen. Die Kaufempfehlung bleibt daher bestehen.

Am Donnerstag, dem 29. Oktober, wird Coinbase nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlichen.

Neues Milliarden-Geschäft für Robinhood

Deutlich optimistischer fällt Bernsteins Einschätzung für Robinhood aus. Die Analysten erwarten, dass das Geschäft mit Prognosemärkten bis 2028 einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar erreicht und damit sogar den klassischen Kryptohandel überholt.

Bereits im dritten Quartal dürfte das Volumen gehandelter Ereigniskontrakte um 21 Prozent auf 16,4 Milliarden gestiegen sein. Gleichzeitig erwarten die Experten eine Erholung des Kryptohandels auf 50 Milliarden US-Dollar.

Zusätzliche Einnahmen liefert Robinhoods eigene Blockchain. Sie soll im dritten Quartal Transaktionen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar abgewickelt und dabei Gebühren von etwa 50 Millionen US-Dollar generiert haben.

Bernstein bestätigte sein Kursziel von 160 US-Dollar und die Einstufung "Outperform". Ob sich die Erwartungen bestätigen, zeigt sich bereits heute. Robinhood veröffentlicht seine Quartalszahlen nach US-Börsenschluss.

Die Aktie notiert im Vorfeld 2,60 Prozent im Plus bei 95,27 US-Dollar (Stand: 15:00 Uhr MESZ).

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Kursziel für Circle erhöht und Cathie Wood kauft zu

Auch beim Stablecoin-Anbieter Circle sieht Bernstein weiteres Kurspotenzial und erhöhte das Kursziel von 140 auf 145 US-Dollar.

Obwohl das umlaufende USDC-Angebot von 77 auf 73 Milliarden US-Dollar geschrumpft ist, erwarten die Analysten für das dritte Quartal einen Umsatz von 770 Millionen US-Dollar.

Neue Wachstumschancen verspricht insbesondere Circles Blockchain-Projekt Arc. Einnahmen aus Token-Verkäufen, Transaktionsgebühren und dem Validator-Geschäft könnten das Unternehmen künftig unabhängiger von den Zinserträgen seiner Stablecoin-Reserven machen.

Unterdessen baut Starinvestorin Cathie Wood ihre Wette auf Circle aus. Ihre Investmentgesellschaft Ark Invest kaufte am Montag 65.615 Circle-Aktien im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verkaufte sie Anteile am eigenen Bitcoin-ETF im Wert von 15,9 Millionen US-Dollar.

Circle wird seine Quartalszahlen in der nächsten Woche am Mittwoch, dem 4. November, vorlegen.

Weitere Krypto-Aktien legen Zahlen vor

Auch andere Krypto-Unternehmen stehen vor wichtigen Quartalszahlen. Bereits am Donnerstag (29. Oktober) berichtet Strategy. In der kommenden Woche folgen Block (3. November), Hut 8, American Bitcoin und Riot Platforms (4. November), IREN und Core Scientific (5. November) sowie TeraWulf (6. November).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



