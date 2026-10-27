🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase

    Coinbase, Robinhood und Circle: Wer hat die besten Aussichten?

    Vor den Zahlen

    745 Aufrufe 745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krypto-Aktien stehen vor einer Flut neuer Quartalszahlen. Bernstein revidiert im Vorfeld seine Prognosen für Coinbase, Robinhood und Circle, während Cathie Wood investiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Vor den Zahlen - Coinbase, Robinhood und Circle: Wer hat die besten Aussichten?
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Die Investmentbank Bernstein hat ihre Prognosen für Coinbase, Robinhood und Circle überarbeitet. Während die Analysten ihre Erwartungen für Coinbase drastisch senken, sehen sie bei Robinhood und Circle erhebliches Wachstumspotenzial. Starinvestorin Cathie Wood setzt unterdessen Millionen auf Circle.

    Bernstein erwartet Milliardenverluste bei Coinbase

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]!
    Long
    78,67€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 8,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,69€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 6,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der schwache Kryptohandel belastet zunehmend das Geschäft von Coinbase. Bernstein senkte deshalb das Kursziel von 330 auf 250 US-Dollar und kürzte seine Umsatzprognose für 2026 um 32 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar.

    Statt eines Gewinns von 5,97 US-Dollar je Aktie rechnen die Analysten inzwischen mit einem Verlust von 2,60 US-Dollar. Langfristig sehen sie dennoch Wachstumschancen. Prognosemärkte und Derivate könnten Coinbase bis 2028 einen Jahresumsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar einbringen. Die Kaufempfehlung bleibt daher bestehen.

    Am Donnerstag, dem 29. Oktober, wird Coinbase nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlichen. 

    Neues Milliarden-Geschäft für Robinhood

    Deutlich optimistischer fällt Bernsteins Einschätzung für Robinhood aus. Die Analysten erwarten, dass das Geschäft mit Prognosemärkten bis 2028 einen Jahresumsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar erreicht und damit sogar den klassischen Kryptohandel überholt.

    Bereits im dritten Quartal dürfte das Volumen gehandelter Ereigniskontrakte um 21 Prozent auf 16,4 Milliarden gestiegen sein. Gleichzeitig erwarten die Experten eine Erholung des Kryptohandels auf 50 Milliarden US-Dollar.

    Zusätzliche Einnahmen liefert Robinhoods eigene Blockchain. Sie soll im dritten Quartal Transaktionen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar abgewickelt und dabei Gebühren von etwa 50 Millionen US-Dollar generiert haben.

    Bernstein bestätigte sein Kursziel von 160 US-Dollar und die Einstufung "Outperform". Ob sich die Erwartungen bestätigen, zeigt sich bereits heute. Robinhood veröffentlicht seine Quartalszahlen nach US-Börsenschluss.

    Die Aktie notiert im Vorfeld 2,60 Prozent im Plus bei 95,27 US-Dollar (Stand: 15:00 Uhr MESZ).

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    Kursziel für Circle erhöht und Cathie Wood kauft zu

    Auch beim Stablecoin-Anbieter Circle sieht Bernstein weiteres Kurspotenzial und erhöhte das Kursziel von 140 auf 145 US-Dollar.

    Obwohl das umlaufende USDC-Angebot von 77 auf 73 Milliarden US-Dollar geschrumpft ist, erwarten die Analysten für das dritte Quartal einen Umsatz von 770 Millionen US-Dollar.

    Neue Wachstumschancen verspricht insbesondere Circles Blockchain-Projekt Arc. Einnahmen aus Token-Verkäufen, Transaktionsgebühren und dem Validator-Geschäft könnten das Unternehmen künftig unabhängiger von den Zinserträgen seiner Stablecoin-Reserven machen.

    Unterdessen baut Starinvestorin Cathie Wood ihre Wette auf Circle aus. Ihre Investmentgesellschaft Ark Invest kaufte am Montag 65.615 Circle-Aktien im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verkaufte sie Anteile am eigenen Bitcoin-ETF im Wert von 15,9 Millionen US-Dollar.

    Circle wird seine Quartalszahlen in der nächsten Woche am Mittwoch, dem 4. November, vorlegen.

    Lesen Sie auch

    wallstreetONLINE RedaktionXRP steigt
    Ripple erhält grünes Licht für eigene US-Bank

    Weitere Krypto-Aktien legen Zahlen vor

    Auch andere Krypto-Unternehmen stehen vor wichtigen Quartalszahlen. Bereits am Donnerstag (29. Oktober) berichtet Strategy. In der kommenden Woche folgen Block (3. November), Hut 8, American Bitcoin und Riot Platforms (4. November), IREN und Core Scientific (5. November) sowie TeraWulf (6. November).

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vor den Zahlen Coinbase, Robinhood und Circle: Wer hat die besten Aussichten? Krypto-Aktien stehen vor einer Flut neuer Quartalszahlen. Bernstein revidiert im Vorfeld seine Prognosen für Coinbase, Robinhood und Circle, während Cathie Wood investiert.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     