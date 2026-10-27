DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Die am 5. November anstehenden Umsatzzahlen dürften ein verhaltenes erstes Geschäftsquartal 2026/27 belegen, in dem der Spirituosenkonzern seine Resultate zudem erstmals im Rahmen der neuen Berichtsstruktur vorlege, schrieb Mitch Collett in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als der Marktkonsens./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 20,84EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,34

Kursziel alt: 17,34

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

