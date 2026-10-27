JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der bereinigte Verlust je Aktie (Core EPS) falle höher als der Marktkonsens aus, aber geringer als von ihr erwartet, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Umsatzwachstum habe ihre Prognose übertroffen./rob/gl/edh/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 165,4EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

