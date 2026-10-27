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    AMPERA UND DAS IMPERIAL COLLEGE LONDON ENTWICKELN EINE PHYSIKFUNDIERTE KI-PLATTFORM FÜR FORTSCHRITTLICHE ENERGIESYSTEME

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    Proprietäre NeuralTwin Technologieplattform zur Beschleunigung der Entwicklung und Optimierung der Leistung

    PALM BEACH GARDENS, Fla., 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Das fortschrittliche Energieunternehmen AMPERA  gab heute eine strategische, mehrjährige Partnerschaft im Wert von ca. 9 Millionen US-Dollar / 7 Millionen Pfund mit dem weltweit führenden Forschungsinstitut Imperial College London  bekannt, um eine physikalisch fundierte, digitale Zwillingsplattform namens NeuralTwin zu entwickeln.

    Imperial College of London South Kensington Campus

    Durch die Zusammenarbeit werden die Technologieplattform von AMPERA und die erstklassige Expertise des Imperial College London in den Bereichen KI, Ingenieurwesen, Computerwissenschaften und Forschung zusammengeführt. Gemeinsam werden die Organisationen neue Ansätze zur Erstellung intelligenter digitaler Repräsentationen erforschen, die aus Daten lernen, dynamische Systeme modellieren und Echtzeit-Einblicke generieren können. Das Programm befasst sich mit Methoden zur Entwicklung, Bewertung, Optimierung und Validierung von Energiesystemen, um eine schnellere und kostengünstigere Implementierung zu unterstützen.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen digitalen Zwillingen, die stark von vordefinierten Modellen und rechenintensiven Simulationen abhängen können, kombiniert NeuralTwin Physik aus ersten Prinzipien mit KI-basierten Ersatzmodellen, um die Entwicklung zu beschleunigen, die Leistung zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern, die Lizenzierung zu unterstützen und letztendlich einen zunehmend vorausschauenden, autonomen Betrieb zu ermöglichen.

    „Diese Zusammenarbeit wird jeden Aspekt unserer Technologieentwicklung enorm beschleunigen", sagte Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Das Imperial College London ist eine weltweit führende Universität, und die Technologie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie komplexe Systeme verstanden, überwacht, optimiert und verwaltet werden, grundlegend zu verändern. Von der Lizenzierung über die technische Analyse bis hin zum autonomen Betrieb sehen wir NeuralTwin als Alleinstellungsmerkmal im Markt."

    Die Zusammenarbeit wird eine Plattform für die weitere Forschung zur Konvergenz von KI, fortgeschrittener Modellierung und Echtzeit-Rechensystemen bieten. Die weiterreichenden Auswirkungen werden den Zeitaufwand, die Kosten und das technische Risiko verringern, die mit dem Übergang vom ersten Konzept zu einsatzfähigen, herstellbaren und lizenzierbaren Energiesystemen verbunden sind.

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    PR Newswire (dt.)
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