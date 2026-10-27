Wall Street zweifelt am KI-Boom: Dieser Experte hält dagegen

Die Zweifel am KI-Boom wachsen. Sorgen um Kredite und hohe Investitionen setzen Technologieaktien unter Druck. Doch Adam Parker, Gründer des Analysehauses Trivariate Research, hält an seiner optimistischen Einschätzung fest. Für Anleger könnte ein entscheidender Teil der KI-Revolution noch bevorstehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parker sieht den aktuellen Investitionszyklus noch lange nicht am Ende. Viele Experten gingen von einer Dauer von rund zehn Jahren aus. Der Ausbau der Rechenzentren könnte in manchen Fällen sogar länger dauern.

"Selbst wenn es sich letztendlich um einen Investitionszyklus von 7 bis 8 Jahren handeln sollte, befinden wir uns derzeit erst in der Mitte dieses Zyklus", schrieb Parker laut CNBC. Es sei kaum sinnvoll, die betroffenen Aktien bereits so früh zu verkaufen.

Der Experte verweist zudem auf einen Effekt, der sich in den Unternehmenszahlen bislang kaum widerspiegelt: die Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz.

Die größten Effizienzgewinne stehen noch aus

Obwohl der KI-Boom Anfang 2023 richtig Fahrt aufgenommen hat, schlägt sich der Einsatz der Technologie laut Parker noch nicht vollständig in den Gewinnen nieder. Zu Jahresbeginn hätten lediglich 15 Prozent der Unternehmen über entsprechende Themen gesprochen. Selbst heute seien es weniger als 50 Prozent der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen.

"Die kostenbezogene Produktivität liegt vor uns, nicht hinter uns", betonte Parker. Genau darin sieht er weiteres Potenzial für die Börse. Wenn Unternehmen ihre Kosten mithilfe von KI senken und ihre Produktivität steigern, könnten die Gewinne überdurchschnittlich wachsen. Das würde den Aktienmarkt auch dann stützen, wenn die Euphorie rund um die Technologie nachlässt.

Technologieaktien geraten ins Straucheln

Wie stark die KI-Euphorie die Märkte bereits geprägt hat, zeigen die Kursgewinne seit Mai 2023. Der S&P 500 legte in diesem Zeitraum um 84 Prozent zu. Der Technologiesektor gewann 147 Prozent. Der VanEck Semiconductor ETF, der Halbleiteraktien bündelt, stieg um 335 Prozent. Nvidia verteuerte sich sogar um 647 Prozent.

Im Oktober 2026 hat sich das Bild allerdings eingetrübt. Während der S&P 500 leicht zulegte, verlor der Halbleiter-ETF 11 Prozent. Der Technologiesektor gab um 4,8 Prozent nach, Nvidia büßte mehr als 5 Prozent ein. Sorgen über die Kreditrisiken im KI-Sektor veranlassen Anleger, ihre Positionen zu reduzieren.

Parker bleibt dennoch zuversichtlich. Produktivitätsgewinne könnten dafür sorgen, dass die Unternehmensgewinne länger als üblich über ihrem langfristigen Trend liegen. Für ihn ist die KI-Rallye deshalb noch nicht ausgereizt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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