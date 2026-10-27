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    KI-Crash mit 40 Prozent Verlust! Warum selbst der frühe Ausstieg teuer wird

    Das Horrorjahr 2028

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    20 Billionen US-Dollar Börsenvermögen vernichtet, Nvidia und Co. im freien Fall: Stratege Dario Perkins zeichnet ein brutales Crash-Szenario. Doch seine wichtigste Warnung gilt denen, die rechtzeitig aussteigen wollen.

    Für Sie zusammengefasst
    Das Horrorjahr 2028 - KI-Crash mit 40 Prozent Verlust! Warum selbst der frühe Ausstieg teuer wird
    Foto: Richard Drew - AP

    Ein Einbruch des S&P 500 um 30 Prozent, ein Absturz der KI-Aktien um 40 Prozent und 20 Billionen US-Dollar (rund 17 Billionen Euro) vernichtetes Vermögen: Dieses Crash-Szenario zeichnet Dario Perkins, globaler Marktstratege bei TS Lombard. Für ihn steht nicht infrage, ob die KI-Blase platzt, sondern wann. Wie MarketWatch berichtet, hält Perkins einen gewaltigen Ausverkauf für unvermeidlich – warnt Anleger aber gleichzeitig davor, vorschnell aus dem Markt auszusteigen.

    In einem fiktiven Rückblick aus dem Jahr 2030 beschreibt der Stratege, wie der KI-Boom ab 2026 zunehmend außer Kontrolle gerät. Tech-Konzerne investieren Milliarden in Rechenzentren, Nvidia finanziert eigene Kunden, die wiederum seine Chips kaufen. Zugleich wandern Schulden in Zweckgesellschaften außerhalb der Bilanzen. Besonders brisant: Laufende Umsätze von lediglich 200 Milliarden US-Dollar stehen künftigen Verpflichtungen von mehr als einer Billion US-Dollar bei nur zwei Unternehmen gegenüber. OpenAI und Anthropic liefern derweil kaum Einblick in ihre Finanzen.

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    In Perkins' Szenario kippt die Stimmung Ende 2027. Anfang 2028 streichen die großen Cloud-Konzerne ihre Investitionspläne um 45 Prozent auf rund 600 Milliarden US-Dollar zusammen. Binnen einer Woche brechen die Aktienkurse um zehn Prozent ein. Aufträge für Chips, Server und Rechenzentren halbieren sich, Südkorea und Taiwan geraten unter Druck.

    Bis April 2028 verliert der S&P 500 in dieser Modellrechnung 30 Prozent, KI-Aktien sogar 40 Prozent. Der übrige Aktienmarkt büßt 20 Prozent ein. Es folgen Insolvenzen bei Cloud-Anbietern, milliardenschwere Kreditausfälle und der Verlust von 500.000 Arbeitsplätzen im US-Gewerbebau. Die Wirtschaft rutscht in eine vergleichsweise milde Rezession, bevor aggressive Zinssenkungen eine Erholung auslösen.

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    Entscheidend: Die Zahlen sind keine Prognosen mit konkretem Eintrittsdatum, sondern Teil eines bewusst konstruierten Crash-Szenarios. Perkins hält den Einbruch zwar für unausweichlich, warnt jedoch vor dem Versuch, den perfekten Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Wer zu früh verkauft, könnte jahrelange Kursgewinne verpassen. Auch Citadel-Gründer Ken Griffin sieht laut MarketWatch Anzeichen einer KI-Blase, hält ein weiteres Engagement aber für vertretbar.

    Perkins empfiehlt deshalb, das Risiko zu reduzieren, ohne dem Aktienmarkt vollständig den Rücken zu kehren: global diversifizieren, KI-Aktien gegenüber ihrer Indexgewichtung untergewichten und bei ersten Schwächesignalen stärker auf länger laufende Anleihen setzen. Anders als beim Dotcom-Crash konzentriere sich das Risiko diesmal vor allem auf US-Technologiekonzerne und asiatische Hardware-Zulieferer.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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