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    Palantir vor den Zahlen: Analyst erwartet die nächste Überraschung

    Kaufempfehlung bestätigt

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    Die Palantir-Aktie könnte vor einer neuen Kursrallye stehen. Rosenblatt hebt das Kursziel deutlich an und erwartet eine positive Überraschung bei den Zahlen.

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    Kaufempfehlung bestätigt - Palantir vor den Zahlen: Analyst erwartet die nächste Überraschung
    Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmn

    Eine Woche vor der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen erhält der US-Softwarekonzern Palantir kräftigen Rückenwind von Analystenseite. Die Investmentbank Rosenblatt hat ihr Kursziel für die Aktie von 225 auf 260 US-Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt.

    Analyst John McPeake begründet seinen Optimismus mit dem anhaltend starken Wachstum und der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

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    KI-Boom könnte Palantirs Wachstum weiter beschleunigen

    Besonders großes Potenzial sieht Rosenblatt im zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz in großen Unternehmen. Während viele Konzerne bislang vor allem mit KI-Anwendungen experimentieren, entwickelt sich der Markt zunehmend in Richtung eines flächendeckenden, produktiven Einsatzes.

    Palantir könnte nach Einschätzung von McPeake erheblich von diesem Wandel profitieren. Die zunehmende Verbreitung seiner Software dürfte nicht nur zahlreiche neue Großkunden anziehen, sondern auch die Umsätze mit bestehenden Kunden weiter steigern.

    Dabei verweist der Analyst auf die außergewöhnlich hohe Nettoumsatzbindungsrate von zuletzt 157 Prozent. Palantir erzielt mit seinen bestehenden Kunden damit 57 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum.

    Noch größer könnte das langfristige Wachstumspotenzial ausfallen. McPeake schätzt, dass der gesamte adressierbare Markt für Palantirs Software mehr als zehnmal so groß sein könnte wie bislang angenommen.

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    Analyst sieht Palantir als Betriebssystem für Unternehmen

    Rosenblatt betrachtet Palantir längst nicht mehr nur als Anbieter einzelner Datenanalyse- und KI-Anwendungen, sondern als eine Art Betriebssystem für ganze Unternehmen.

    Ähnlich wie ein klassisches Betriebssystem die Prozesse eines Computers steuert, könnte Palantirs Software künftig Geschäftsabläufe, Datenverarbeitung und unternehmensinternes Wissen miteinander verbinden.

    Damit würde das Unternehmen eine zentrale Rolle in der digitalen Infrastruktur seiner Kunden übernehmen.

    Quartalszahlen werden zum nächsten Kurstreiber

    Ob die hohen Erwartungen gerechtfertigt sind, dürfte sich bereits am kommenden Montag zeigen. Am 2. November wird Palantir nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen.

    Die Prognosen der Wall Street fallen ambitioniert aus. Von LSEG befragte Analysten rechnen im Jahresvergleich mit einem Gewinnwachstum von nahezu 100 Prozent. Gleichzeitig sollen die Umsätze um mehr als 80 Prozent steigen.

    Die Palantir-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits über 13 Prozent zugelegt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 198,7USD auf Nasdaq (28. Oktober 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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