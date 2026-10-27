BERNSTEIN RESEARCH stuft AMD auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und im kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen. Seine Änderungen seien aber geringfügiger als bei Intel, schrieb er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 494,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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