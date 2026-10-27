Börsenstart USA - 27.10. - US Tech 100 stark +0,81 %

Der US 30 steht bei 52.373,11 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,82 %, Goldman Sachs Group +2,10 %, Amazon +1,26 %, Apple +1,05 %, Chevron Corporation -1,14 %

Flop-Werte: Boeing -9,02 %, Salesforce -1,23 %, Sherwin-Williams -1,19 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.539,66 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +8,25 %, Western Digital +7,60 %, Ferrovial +7,39 %, Rocket Lab Corporation +5,69 %, Seagate Technology Holdings +5,49 %

Flop-Werte: Cintas -5,71 %, Thomson Reuters -3,71 %, Paychex -2,40 %, Marriott International Registered (A) -2,07 %, Autodesk -1,95 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.711,70 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Pentair +10,56 %, Western Digital +7,60 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +7,25 %, Dell Technologies Registered (C) +7,16 %, General Motors +6,55 %

Flop-Werte: Xylem -9,89 %, Boeing -9,02 %, Valero Energy -6,48 %, Cintas -5,71 %, Phillips 66 -5,41 %